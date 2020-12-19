Com Diego à disposição, Flamengo finaliza a preparação para receber o Bahia

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Desta vez, o treino do Flamengo foi realizado no período da manhã. O grupo de Rogério Ceni finalizou a preparação no Ninho do Urubu, neste sábado, visando o jogo das 18h15 de amanhã (20), contra o Bahia, a ser realizado no Maracanã e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.A novidade para o jogo é o retorno de Diego Ribas, que passou por um processo de recondicionamento físico na última semana e foi ausência no jogo da rodada passada. Willian Arão, por sua vez, tende a seguir como desfalque e só estar apto no dia 26 (contra o Fortaleza, o último rival do ano). Mas o camisa 5, ao menos, treinou integralmente com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

DISPUTA NA ZAGA

Ao longo da semana, a segunda cheia para atividades desde que Ceni assumiu a equipe rubro-negra, indica-se que o técnico repetirá escalação no Flamengo pela primeira vez. Ou seja, a tendência é que Natan seja mantido na zaga ao lado de Rodrigo Caio, mesmo que Gustavo Henrique, que vinha sendo titular, retorne de suspensão - o camisa 2 foi ausência na vitória sobre o Santos.

Por falar em Rodrigo Caio e na concorrência por vaga na zaga (o calcanhar de aquiles do Fla em 2020), o camisa 3 respondeu o seguinte:

- É uma decisão muito pessoal do treinador. Ele é quem decide. Treinador tem que acertar e errar com a sua cabeça. No momento difícil, ele que leva a culpa. Ele tem uma dor de cabeça boa, são todos grandes zagueiros. Quem ele escolher para ser a dupla, será de grande qualidade. Eu quero estar jogando, é o meu objetivo sempre (risos). Tenho certeza que o Gustavo, Léo, Natan e Thuler também. E todos dão o máximo nos treinamentos para isso - disse Rodrigo Caio, em entrevista coletiva concedida na última sexta.

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