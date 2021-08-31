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Com dez meses de Palmeiras, Abel Ferreira já é o segundo técnico mais longevo da Série A

Treinador campeão da América e da Copa do Brasil chegou ao Verdão no dia 30 de outubro
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LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 11:30

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Cesar Greco
Com dez meses no comando técnico do Palmeiras, o treinador do Palmeiras já possui o segundo trabalho mais longevo do Brasil. Acima do português, estavam Guto Ferreira, demitido pelo Ceará no último domingo (29), e Maurício Barbieri, que segue no Red Bull Bragantino.Abel foi anunciado no Verdão no dia 30 de outubro de 2020, mas foi apresentado apenas no início de novembro. Sua estreia ocorreu no dia 5 de novembro, vencendo o ‘Bragabull’ de Barbieri. Desde então, ganhou o carinho da torcida e conseguiu bons resultados com a equipe.Assumindo um Palmeiras desacreditado, o português conseguiu recuperar a confiança da equipe e, com isso, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.
Atualmente, o time está na segunda posição do Brasileirão e na semifinal da competição continental, na qual possui a melhor sequência invicta fora de casa da história.
Com folga até o início de setembro, o Palmeiras entra em campo novamente apenas no dai 12 do próximo mês, contra o Flamengo, às 16h (horário de Brasília).

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