Com dez meses de Palmeiras, Abel Ferreira já é o segundo técnico mais longevo da Série A

Com dez meses no comando técnico do Palmeiras, o treinador do Palmeiras já possui o segundo trabalho mais longevo do Brasil. Acima do português, estavam Guto Ferreira, demitido pelo Ceará no último domingo (29), e Maurício Barbieri, que segue no Red Bull Bragantino.Abel foi anunciado no Verdão no dia 30 de outubro de 2020, mas foi apresentado apenas no início de novembro. Sua estreia ocorreu no dia 5 de novembro, vencendo o ‘Bragabull’ de Barbieri. Desde então, ganhou o carinho da torcida e conseguiu bons resultados com a equipe.Assumindo um Palmeiras desacreditado, o português conseguiu recuperar a confiança da equipe e, com isso, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.