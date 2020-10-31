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futebol

Com desfalques, Vasco se atenta contra um novo surto de Covid-19

Cayo Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Gabriel Pec estão diagnosticados com o novo coronavírus e são desfalques durante os próximos dias. Há outros casos no clube...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 18:26
Crédito: AFP
O Vasco se preparou para o jogo contra o Goiás, neste domingo, e vai se preparar para os próximos desafios com desfalques: ao menos quatro jogadores estão diagnosticados com Covid-19: o lateral-direito Cayo Tenório (titular nos jogos recentes), o zagueiro Marcelo Alves, o lateral-esquerdo Riquelme e o meia Gabriel Pec.Há outros casos no clube, inclusive o vice-presidente de futebol José Luis Moreira. E o clube já chega a 31 casos de jogadores com teste positivo para o novo coronavírus. O ex-treinador Ramon Menezes também chegou a contrair o vírus que gerou a corrente pandemia.
Além dos jogadores citados, o Vasco também tem Germán Cano como desfalque, dentre os habituais titulares, para o jogo contra o Goiás, neste domingo. O duelo é às 20h30.

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