Com desfalques, Vasco se atenta contra um novo surto de Covid-19

O Vasco se preparou para o jogo contra o Goiás, neste domingo, e vai se preparar para os próximos desafios com desfalques: ao menos quatro jogadores estão diagnosticados com Covid-19: o lateral-direito Cayo Tenório (titular nos jogos recentes), o zagueiro Marcelo Alves, o lateral-esquerdo Riquelme e o meia Gabriel Pec.Há outros casos no clube, inclusive o vice-presidente de futebol José Luis Moreira. E o clube já chega a 31 casos de jogadores com teste positivo para o novo coronavírus. O ex-treinador Ramon Menezes também chegou a contrair o vírus que gerou a corrente pandemia.