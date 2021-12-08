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Com desfalques, saiba o time do Inter que enfrentará o Bragantino pelo Brasileirão

Ausências de Rodrigo Lindoso e Taison devem ser repostas com nomes da ordem de Maurício (ou Johnny) e Palacios...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 16:30

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:30

No último jogo oficial do Internacional pela temporada 2021 onde a equipe enfrenta o Bragantino, no interior de São Paulo, o técnico Diego Aguirre já tem uma equipe titular bastante delineada. >Quais são os jogos válidos pela última rodada do Brasileirão?As únicas ausências que carecem de confirmação sobre as peças de reposição são no setor de meio-campo. Enquanto Rodrigo Lindoso apresentou um edem na coxa esquerda e sequer viajou para Bragança Paulista, Taison tomou o terceiro amarelo no revés por 2 a 1 frente ao Atlético-GO.
Na vaga de Taison, visando manter as características mais ofensivas do camisa 10, a tendência é que Palacios seja escolhido para a vaga, ficando a maior dúvida sobre o substituto de Lindoso.
Isso porque dois nomes aparecem como possíveis de ocupar o setor, tendo estilos de jogos distintos: Johnny e Maurício. Enquanto o primeiro tem maior característica de cadência e circulação da bola, o segundo tem como premissa saídas mais rápidas ao ataque, com menos toques.
Desta forma, aquela que deve ser a última escalação montada por Diego Aguirre em sua segunda passagem pelo Internacional como treinador vem com Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio), Edenilson, Carlos Palacios e Patrick; Yuri Alberto.
Crédito: Chilenodeveganharchanceentreostitulares(Divulgação/Internacional

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