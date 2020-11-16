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Com desfalques, Flamengo inicia preparação para duelo decisivo contra o São Paulo

Em processo de recuperação, Rodrigo Caio e Filipe Luís treinam à parte, enquanto Diego participa de atividade com bola. Pedro, Gabigol e Thiago Maia não vão a campo...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 15:13

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:13

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Após o tropeço com o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro no sábado, o Flamengo virou a chave e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, pela Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o técnico Rogério Ceni comandou a atividade no campo do CT do Ninho do Urubu e não pôde contar com o elenco completo. As principais ausências foram os lesionados Pedro, Thiago Maia e Gabigol. Os três atletas iniciaram tratamento neste domingo e são dúvidas para a partida. Mas a lista de problemas não para por aí. Em processo de recuperação gradual, Rodrigo Caio e Filipe Luís treinaram à parte do elenco e fizeram apenas trabalhos leves. Já o meia Diego Ribas, tratado com pessimismo por Ceni no sábado, participou da atividade em campo reduzido com o restante do grupo.+ Confira a tabela da Copa do Brasil Além deles, os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira pelas respectivas seleções e devem aumentar a lista de desfalques. Apesar de viajar direto de Montevidéu para São Paulo após o fim da partida, o meia tem grandes chances de ser titular pela Seleção Brasileira e não teria condições físicas. Já o lateral tem situação ainda mais complicada, já que seu jogo pelo Chile é em Caracas (VEN) e não volta em voo fretado direto ao Brasil.
Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a vaga será do Tricolor Paulista.

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