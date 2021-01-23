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Com desfalques, Flamengo finalização preparação em Brasília e viaja para enfrentar o Athletico

Flamengo fechasemana de três jogos fora do Rio de Janeiro com o duelo em Curitiba...
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Publicado em 

23 jan 2021 às 15:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Perto de finalizar o período de jogos e treinos fora do Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo trabalhou na manhã deste sábado pela última vez no CT do Brasiliense. Após a atividade, a delegação rubro-negra embarcará para Curitiba, onde enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada, neste domingo pelo Brasileiro. Para a partida, válida pela 32ª rodada, Rogério Ceni tem baixas importantes.
Além de Bruno Henrique e Renê, suspensos pelos terceiros cartões amarelos, o treinador não contará com Rodrigo Caio, que lesionou na partida contra o Palmeiras, na última quinta, além de Diego Alves e Thiago Maia, ambos no DM.
Confira as imagens da atividade deste sábado divulgadas pelo Flamengo: > Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Desta forma, o técnico Rogério Ceni será forçado a fazer alterações na defesa e no ataque em relação ao time que venceu o Palmeiras por 2 a 0. Nesta partida, o treinador iniciou o jogo com Willian Arão improvisado ao lado de Rodrigo Caio, que depois foi substituído por Gustavo Henrique. Outra opção pode ser a utilização do volante em sua posição de origem, com Gustavo Henrique, Natan, Léo Pereira e Matheus Thuler brigando pelas duas posições no miolo da zaga.
No ataque, por sua vez, a tendência é que Ceni opte por um homem de velocidade para a vaga de Bruno Henrique. Vitinho é o mais cotado, mas Michael também tem as características de atacante de lado, apesar de não estar sendo utilizando com frequências nas últimas rodadas pelo treinador.

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