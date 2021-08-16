Com derrota para o Juventude, Bragantino aumenta série negativa dentro de casa

Crédito: Divulgação/Fernando Alves/EC Juventude

No último sábado, o Red Bull Bragantino teve mais um resultado negativo dentro da sua própria casa ao ser derrotado pelo Juventude por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O placar adverso impediu que o time de Mauricio Barbieri mantivesse uma vantagem na quarta colocação. Agora, com 28 pontos, o Massa Bruta tem um à frente do Flamengo, o seu principal concorrente. O time rubro-negro, porém, tem dois jogos a menos.

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Poucas Vitórias

Até o momento, o Bragantino fez oito partidas dentro de casa no Brasileirão. As únicas vitórias ocorreram contra Palmeiras e Grêmio. Além disso, o time empatou cinco vezes e perdeu uma.

Confira os placares do Bragantino em casa: