Com derrota para o Juventude, Bragantino aumenta série negativa dentro de casa

No último sábado, o Red Bull Bragantino teve mais um resultado negativo dentro da sua própria casa ao ser derrotado pelo Juventude por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O placar adverso impediu que o time de Mauricio Barbieri mantivesse uma vantagem na quarta colocação. Agora, com 28 pontos, o Massa Bruta tem um à frente do Flamengo, o seu principal concorrente. O time rubro-negro, porém, tem dois jogos a menos.
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Poucas Vitórias
Até o momento, o Bragantino fez oito partidas dentro de casa no Brasileirão. As únicas vitórias ocorreram contra Palmeiras e Grêmio. Além disso, o time empatou cinco vezes e perdeu uma.
Confira os placares do Bragantino em casa:
Bragantino 3 x 3 BahiaBragantino 2 x 2 FluminenseBragantino 3 x 1 PalmeirasBragantino 0 x 0 CearáBragantino 1 x 1 CuiabáBragantino 2 x 2 SantosBragantino 1 x 0 GrêmioBragantino 1 x 2 Juventude