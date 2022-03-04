'Com derrota ou vitória, que seja para crescimento da equipe', defende Pezzolano antes do duelo com o Galo

Todo clássico Atlético-MG x Cruzeiro gera expectativa em Minas Gerais. E, como os dois clubes estão em séries diferentes do Brasileirão (Galo na A e Cruzeiro na B), as chances da partida acontecer apenas uma vez é sempre presente, aumentando o interesse pelo confronto.

E, os estreantes no duelo também ficam tensos. O caso do técnico Paulo Pezzolano é de ansiedade, mas frustração também, pois comandou as atividades durante a semana, mas não poderá estar no jogo, pois está suspenso. Ele foi expulso no jogo contra o Villa Nova, na rodada passada.

Assim, seu auxiliar Martin Varini estará à beira do campo contra o Galo. E como organizou os trabalhos durante a semana, Pezzolano elogiou o rival, deixou transparecer o favoritismo alvinegro, afirmando que o crescimento do time será o mais importante, seja qual for o resultado. Veja o que o técnico disse nos vídeos da matéria.

Outro ponto destacado pelo treinador da Raposa é o quase encontro com Antonio Mohamed na beira do gramado, mas certamente trocarão afagos nos bastidores do Mineirão. A dupla já teve embates no México, quando dirigiam equipes do país da América do Norte.