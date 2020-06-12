Com Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinos

O ex-atacante do Santos, Derlis González, que chegou a atuar 15 minutos com a camisa do Peixe nesta temporada, quando entrou aos 30 minutos do segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, na primeira rodada do Campeonato Paulista, foi uma das principais contratações dos Franejados em 2020. No clube paraguaio desde fevereiro, o jogador comentou sobre a volta das atividades no Centro de Treinamentos.

– Foram quase três meses treinando em casa, mas nada como poder fazer as atividades ao ar livre e rever os companheiros. Os treinos ainda são individuais e os cuidados no CT são grandes, com distanciamento e controle de temperatura dos atletas. Mas é um passo importante e aos poucos vamos retomando a normalidade – disse Derlis.E MAIS:Peres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocríticaO Olimpia seguirá os procedimentos estabelecidas pela Federação Paraguaia, com atividades em campos reduzidos a partir da próxima terça-feira e treinos coletivos após o dia 22 de junho.