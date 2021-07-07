Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com defesa mais vazada da Série A, Hiago surge como opção na zaga da Chape

Hiago é uma das apostas da Chapecoense para melhorar o desempenho do sistema defensivo...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:15
Crédito: Zagueiro/lateral do Verdão do Oeste tem 23 anos de idade (Divulgação/Assessoria de Imprensa
A Chapecoense ainda não venceu na Série A. São apenas 4 pontos conquistados nas 9 rodadas disputadas até aqui, que fazem o time catarinense ocupar a 19ª colocação. Isso se deve muito ao desempenho do seu sistema defensivo. Com 17 gols sofridos, a Chape é a pior defesa da competição e o cenário se torna ainda pior nos últimos 4 jogos, quando sofreu 9 gols. Ou seja, uma média superior a 2 gols sofridos por jogo.
Nesse contexto de problemas defensivos, o zagueiro Hiago ainda não teve nenhuma chance. Das 9 partidas com Jair Ventura, ele foi relacionado somente em 4 delas, mas sem nenhum minuto em campo. O atleta foi revelado pela base do clube catarinense e aguarda uma oportunidade para ajudar o time na Série A.
Vale destacar que Hiago fazia parte dos planos da antiga diretoria e chegou a receber uma proposta milionária do Grêmio, porém não foi liberado. Atualmente, o zagueiro de 23 anos não vem tendo mais oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados