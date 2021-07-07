Com defesa mais vazada da Série A, Hiago surge como opção na zaga da Chape

Crédito: Zagueiro/lateral do Verdão do Oeste tem 23 anos de idade (Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Chapecoense ainda não venceu na Série A. São apenas 4 pontos conquistados nas 9 rodadas disputadas até aqui, que fazem o time catarinense ocupar a 19ª colocação. Isso se deve muito ao desempenho do seu sistema defensivo. Com 17 gols sofridos, a Chape é a pior defesa da competição e o cenário se torna ainda pior nos últimos 4 jogos, quando sofreu 9 gols. Ou seja, uma média superior a 2 gols sofridos por jogo.

Nesse contexto de problemas defensivos, o zagueiro Hiago ainda não teve nenhuma chance. Das 9 partidas com Jair Ventura, ele foi relacionado somente em 4 delas, mas sem nenhum minuto em campo. O atleta foi revelado pela base do clube catarinense e aguarda uma oportunidade para ajudar o time na Série A.