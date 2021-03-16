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Com Danilo, Gabriel Menino e Patrick em campo, Palmeiras tem 100% de aproveitamento e não foi vazado

Em seis partidas juntos, o trio soma apenas vitórias e participaram diretamente de quase 50% dos gols no período
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Publicado em 16 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras
Com pouco mais de 30 jogos no banco de reservas do Palmeiras, Abel Ferreira e seus auxiliares, João Martins e Victor Castanheira, testaram diversas maneiras de escalar a equipe, mudando inúmeras vezes as composições táticas e também os nomes de quem integra as vagas de titular.Em uma das formações usadas desde a chegada do treinador, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino jogam lado a lado no setor médio do campo. Taticamente, Menino fecha tanto o setor central, quanto dá apoio ao lateral direito, além de aparecer na frente para lances ofensivos. Danilo exerce o papel de camisa 5, marcando intensamente e muitas vezes fechando a área, enquanto Patrick, mais avançado, articula a equipe.
Juntos, os jovens chamados carinhosamente de Três Porquinhos, ainda não perderam e somam 100% de aproveitamento em seis partidas. Titulares em conjunto diante de Athletico Paranaense, Delfín, Red Bull Bragantino, River Plate, São Caetano e Ferroviária, a equipe soma incríveis seis vitórias no período e ainda não sabe o que é perder com os três Crias da Academia em campo.Além do aproveitamento, o desempenho também é elogiável. Defensivamente, o trio não sofreu nenhum gol, enquanto ofensivamente a equipe marcou 17, média de 2.8 gols por partida.
Dos 17 tentos marcados, os jovens tiveram participação direta em oito deles, com quatro gols e quatro assistências. Danilo, apesar de atuar mais recuado, participou em quatro, com dois gols e duas assistências. Já Patrick balançou as redes duas vezes, enquanto Menino deu dois passes para gols. Vale lembrar que o Palmeiras é, atualmente, o clube que mais investe nas categorias de base. Segundo um levantamento da EY sobre as contas das equipes, a diretoria alviverde gastou mais de R$ 125 milhões de reais no Centro de Excelência desde 2015, investimentos que aos poucos rendem frutos dentro de campo.

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