Com Danilo, Gabriel Menino e Patrick em campo, Palmeiras tem 100% de aproveitamento e não foi vazado

Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Com pouco mais de 30 jogos no banco de reservas do Palmeiras, Abel Ferreira e seus auxiliares, João Martins e Victor Castanheira, testaram diversas maneiras de escalar a equipe, mudando inúmeras vezes as composições táticas e também os nomes de quem integra as vagas de titular.Em uma das formações usadas desde a chegada do treinador, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino jogam lado a lado no setor médio do campo. Taticamente, Menino fecha tanto o setor central, quanto dá apoio ao lateral direito, além de aparecer na frente para lances ofensivos. Danilo exerce o papel de camisa 5, marcando intensamente e muitas vezes fechando a área, enquanto Patrick, mais avançado, articula a equipe.

Juntos, os jovens chamados carinhosamente de Três Porquinhos, ainda não perderam e somam 100% de aproveitamento em seis partidas. Titulares em conjunto diante de Athletico Paranaense, Delfín, Red Bull Bragantino, River Plate, São Caetano e Ferroviária, a equipe soma incríveis seis vitórias no período e ainda não sabe o que é perder com os três Crias da Academia em campo.Além do aproveitamento, o desempenho também é elogiável. Defensivamente, o trio não sofreu nenhum gol, enquanto ofensivamente a equipe marcou 17, média de 2.8 gols por partida.