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futebol

Com Daniel Alves no mercado, Gilberto brinca: 'Teria que disputar com o Nino'

Centroavante do Bahia exaltou caráter de ídolo do jogador que, recentemente, se desvinculou do São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 16:39

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:39

Crédito: Atacante acumula 19 gols em 39 compromissos na temporada (Felipe Oliveira/EC Bahia
Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (16), o atacante Gilberto falou sobre um tema diferente do habitual no dia a dia do Bahia: uma remota possibilidade de Daniel Alves vestir novamente a camisa do clube que o revelou. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo recentemente o lateral-direito de 38 anos de idade entrado em "litígio" com o São Paulo, aguardando apenas a assinatura da rescisão contratual, Gilberto falou sobre a possibilidade e até brincou com a competitividade existente no setor.
- Claro que queria. Quem não quer Daniel Alves no elenco? Para mim, é um ídolo. Um cara que saiu do Bahia cedo, conquistou a Europa. Tem uma qualidade diferenciada. Claro que ele ia ter que disputar vaga com Nino, temos que lembrar isso. Nino é um dos maiores passadores para mim, assistência. Não sei se ele (Dani Alves) ia conseguir tirar o Nino - disse o artilheiro da equipe na temporada, agregando:
- Brincadeiras à parte, a gente tem que enaltecer esse tipo de cara, porque conquistou tudo, merece nosso respeito, nossa admiração. Fico muito feliz se um dia conseguir jogar com ele.

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