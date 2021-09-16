Com Daniel Alves no mercado, Gilberto brinca: 'Teria que disputar com o Nino'

Crédito: Atacante acumula 19 gols em 39 compromissos na temporada (Felipe Oliveira/EC Bahia

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (16), o atacante Gilberto falou sobre um tema diferente do habitual no dia a dia do Bahia: uma remota possibilidade de Daniel Alves vestir novamente a camisa do clube que o revelou. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo recentemente o lateral-direito de 38 anos de idade entrado em "litígio" com o São Paulo, aguardando apenas a assinatura da rescisão contratual, Gilberto falou sobre a possibilidade e até brincou com a competitividade existente no setor.

- Claro que queria. Quem não quer Daniel Alves no elenco? Para mim, é um ídolo. Um cara que saiu do Bahia cedo, conquistou a Europa. Tem uma qualidade diferenciada. Claro que ele ia ter que disputar vaga com Nino, temos que lembrar isso. Nino é um dos maiores passadores para mim, assistência. Não sei se ele (Dani Alves) ia conseguir tirar o Nino - disse o artilheiro da equipe na temporada, agregando: