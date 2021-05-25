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Com Crespo e seis atletas, campeão São Paulo é destaque da seleção do Paulistão; confira os nomes!

Apenas três outros clubes estão representados na eleição promovida pela Federação Paulista: RB Bragantino, Palmeiras e Ferroviária...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:12

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 08:12
Crédito: Reprodução/ Federação Paulista
Campeão estadual após 16 anos, o São Paulo é o time com mais representantes na seleção do Campeonato Paulista de 2021. A eleição contou com votos dos capitães e técnicos das 16 equipes que disputaram a competição, além de jornalistas do canal Premiere. Os nomes foram divulgados na noite desta segunda-feira (24) pela Federação Paulista de Futebol. O Tricolor se destaca com seis dos 11 atletas escolhidos na votação. De quebra, Hernán Crespo foi eleito o melhor técnico da disputa e o meia Benítez, seu compatriota, foi premiado craque do campeonato (Craque da Competição e Craque da Galera, este último com votação popular). Apenas mais três clubes emplacaram jogadores na formação: Palmeiras (Weverton e Rony) e RB Bragantino (Léo Ortiz e Claudinho), com dois, e a Ferroviária, representada pelo artilheiro do certame com nove gols, Bruno Mezenga. >> GALERIA: Relembre a trajetória do São Paulo jogo a jogo no Paulistão 2021
>> GALERIA: Relembre todos os títulos do Tricolor no Paulistão e quem foi vice
A seleção do Paulistão ficou assim: Weverton (goleiro - Palmeiras); Daniel Alves (lateral direito - São Paulo), Léo Ortiz (zagueiro - RB Bragantino), Miranda (zagueiro - São Paulo) e Reinaldo (lateral esquerdo - São Paulo); Luan (meio campista - São Paulo), Claudinho (meio-campista - RB Bragantino) e Benítez (meio-campista - São Paulo); Rony (atacante - Palmeiras), Pablo (atacante - São Paulo) e Bruno Mezenga (atacante - Ferroviária). Técnico: Hernán Crespo (São Paulo). Outras premiações concedidas pela FPF:
Craque do Campeonato: Benítez (São Paulo)Craque da Galera (eleito por voto popular): Benítez (São Paulo)Revelação: Renan (Palmeiras)Artillheiro: Bruno Mezenga (Ferroviária)Craque do Interior: Claudinho (Red Bull Bragantino)Rei das Redes (eleito por voto popular): Hernán Crespo (São Paulo)Lei do Ex (eleito por voto popular): Luciano (São Paulo)Melhor Defesa (eleito por voto popular): Tiago Volpi (São Paulo)

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