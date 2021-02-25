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Com Covid, Marinho promete "voltar mais forte" para a temporada 2021

Atacante é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, mas não poderá atuar na última rodada da competição, no duelo contra o Bahia, devido o coronavírus...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 21:51

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 21:51
Crédito: AFP
A temporada 2020 para o Santos acaba nesta quinta-feira, mas para Marinho terminou um dia antes. Diagnosticado com Covid, o jogador já está cumprindo o isolamento social obrigatório e, portanto, está fora do combate contra o Bahia, jogo da última rodada do Brasileirão. Com 17 gols, ele é um dos artilheiros da competição.O atacante usou suas redes sociais para falar sobre o ano, a saúde e prometeu voltar ainda mais forte."E prêmios, gols! Nada é mais importante que a saúde. A vida vale o que dinheiro não pode comprar. Eu desfrutei muito essa temporada de 2020 que se acaba aqui para mim. Game over é quando perdemos! E nesse jogo da vida eu vivo dando restart! Sempre reiniciando, e voltarei mais forte".Marinho testou positivo para a Covid-19 em exame realizado na última terça-feira (23), no CT Rei Pelé. O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em casa, seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 5 de março.
Principal destaque na temporada do Alvinegro, Marinho ainda não tinha sido contaminado pela doença. O atacante deve desfalcar o Peixe nos próximos quatro jogos, mas a tendência é que ele atue contra o Deportivo Lara, na Vila Belmiro, em partida válida pela pré-Libertadores no dia 9 de março.

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