Com contrato renovado, Lucas Braga é destaque do Santos na temporada

Com contrato renovado até 30 de abril de 2026, Lucas Braga é peça fundamental no ano de 2021 para o Santos. Sendo aproveitado desde a temporada passada, o jogador ganha cada vez mais espaço no clube, e com a saída do venezuelano Soteldo, ficou com a vaga de titular no time. Mas os números provam que a vaga já era merecida há muito tempo.O atacante de 24 anos é o primeiro em gols marcados na temporada, com 5, e o primeiro em participações diretas também. Em relação a pontaria no chute, o aproveitamento é de 67%, o melhor do elenco. O jogador também ocupa a primeira posição em chutes certos e a segunda em passes decisivos (17). Os dados são do SofaScore.