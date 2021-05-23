Com contrato renovado, Lucas Braga é destaque do Santos na temporada

Com contrato renovado até 30 de abril de 2026, Lucas Braga é peça fundamental no ano de 2021 para o Santos. Sendo aproveitado desde a temporada passada, o jogador ganha cada vez mais espaço no clube, e com a saída do venezuelano Soteldo, ficou com a vaga de titular no time. Mas os números provam que a vaga já era merecida há muito tempo.O atacante de 24 anos é o primeiro em gols marcados na temporada, com 5, e o primeiro em participações diretas também. Em relação a pontaria no chute, o aproveitamento é de 67%, o melhor do elenco. O jogador também ocupa a primeira posição em chutes certos e a segunda em passes decisivos (17). Os dados são do SofaScore.
Nascido em São Paulo, Braga chegou ao Santos no início em 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.ºSão 57 jogos no total, com nove gols marcados e cinco assistências. Na atual temporada, o atacante é o artilheiro do Santos, com cinco tentos anotados em 16 partidas.