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futebol

Com contrato no final, novidade do Santos deve renovar nesta semana

Jhonnathan tem acordo com o Peixe apenas até setembro, mas deve assinar um novo contrato quando a delegação santista voltar da Venezuela...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 20:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Uma das novidades do Santos na viagem para a Venezuela para o confronto contra o Deportivo Lara, pela Copa Libertadores, o garoto Jhonnathan tem contrato com o Peixe apenas até o dia 30 de setembro deste ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube já em abril.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos, no entanto, não teme o risco. O clube tem conversado com os agentes do jogador e a renovação por mais três temporadas já está bem encaminhada. A assinatura do novo contrato deve acontecer no retorno da delegação santista ao Brasil.
O jogador foi contratado pelo clube em 2018 para compor as categorias de base. Ele se destacou no Campeonato Paulista sub-17 com a Internacional de Limeira e chamou a atenção do Santos. A Inter esteve no grupo do Santos na terceira fase da competição e as equipes dividiram a primeira colocação. Jhonnathan foi titular em toda a campanha mesmo sendo do primeiro ano da categoria.Em 2019, o Peixe foi denunciado pelo STJD pela escalação irregular do Jhonnatan em uma partida pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Ele estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo e foi utilizado no jogo. Como a equipe santista já estava eliminada da competição, o clube foi multado.
Jhonnathan tem um irmão mais novo, Gabriel Coco, que também atua no Santos. O garoto, nascido em 2008, é zagueiro e faz parte do elenco do Peixe na categoria sub-13.

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