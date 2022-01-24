Com contrato no fim, promessa do Santos deve se transferir para a Holanda

Uma das grandes promessas do Santos, Victor Yan aguarda o término do seu contrato para deixar o clube. O jogador pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de 28 de fevereiro. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, dois clubes holandeses intensificaram conversas com o garoto.Victor Yan sempre foi um dos expoentes da geração de 2001 do Santos, que tinha nomes como Rodrygo e Yuri Alberto. Em 2018, ainda com 16 anos, ele estreou na equipe profissional do Santos na partida contra o São Bento. Dois dias depois, ele sofreu uma grave lesão no joelho em um treinamento e ficou muito tempo afastado dos gramados.

Após isso, viveu problemas burocráticos com o Alvinegro. Com amparo dos antigos responsáveis por sua carreira, Yan foi à justiça contra o Santos questionando a vigência de cinco anos de seu contrato, que tinha validade até 30 de agosto de 2022. Ele foi assinado em 2017. Com base na Lei Pelé, a Justiça do Trabalho apontou ganho de causa ao Santos, em sede liminar, e reconheceu o vínculo assinado por ambos.Aos 20 anos, chegou a ser inscrito na Copa São Paulo de 2022, mas foi cortado de última hora. A decisão surpreendeu os representantes do atleta, que assumiram a carreira do jogador recentemente. Recentemente, foi sondado por clubes da Espanha, Grécia e Portugal. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros (R$ 306 mi). O Peixe ainda não manifestou desejo de renovar.