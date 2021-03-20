Com consultoria, Corinthians vai analisar orçamento para 2021

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

O Corinthians vai analisar a previsão orçamentária para 2021. O clube fechou parceria com a Falconi, empresa de consultoria em gestão que ajudará a diretoria a administração. O contrato foi assinado por um ano, mas a ideia é que a Falconi permaneça pelos próximos três anos, até o fim da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves.>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os resultados

O orçamento de 2021 foi elaborado pela gestão passada, comandada pelo então presidente Andrés Sanchez. O documento ainda está sendo avaliado pelos órgãos internos do clube, mas é certo que ele será revisado.

- Vamos montar planejamento estratégico, fazer uma revisão do orçamento de 2021 e criar metas e acompanhar as metas. Não é um projeto da Falconi, é do Corinthians, mas com ajuda fundamental da Falconi, porque entendemos que não conseguiríamos fazer sozinhos e internamente - afirmou o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo.

- A análise da Falconi é sempre técnica, não é aleatória. Estamos trazendo a Falconi para conseguir enxergar o todo e ela trazer oportunidade de redução de custos. Não é simplesmente pegar uma lista de folha salarial e sair cortando. Na parte de modalidade, já está sendo adotado para que cada uma seja autossustentável, para que a gente consiga encontrar um clube de equilíbrio - acrescentou o dirigente.No orçamento para 2021, está prevista uma redução de gastos de 20%. De acordo com Wesley Melo, essa meta já está sendo cumprida nestes primeiros meses.

- O clube tem um orçamento para 2021, pode não ter sido preparado para essa gestão, mas é um documento oficial e está sendo seguido. Prevê redução de 20% e está sendo respeitado - declarou o dirigente.

Sócio da Falconi, André Paranhos explicou qual o objetivo da consultoria. A ideia é apontar despesas que possam ser reduzidas e canalizar investimentos para setores adequados.

- É uma satisfação muito grande estar nesse momento tão importante da história do Corinthians, com um cenário bastante desafiador. Acreditamos que, com boas práticas de gestão, temos tudo para estruturar a parte administrativa e gerar resultados no longo prazo - disse Paranhos.