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futebol

Com consultoria, Corinthians vai analisar orçamento para 2021

Diretor financeiro do clube diz que metas já estão sendo cumpridas, como redução de 20% nas despesas, mas admite que documento terá de ser analisado...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 07:00
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
O Corinthians vai analisar a previsão orçamentária para 2021. O clube fechou parceria com a Falconi, empresa de consultoria em gestão que ajudará a diretoria a administração. O contrato foi assinado por um ano, mas a ideia é que a Falconi permaneça pelos próximos três anos, até o fim da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves.>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os resultados
O orçamento de 2021 foi elaborado pela gestão passada, comandada pelo então presidente Andrés Sanchez. O documento ainda está sendo avaliado pelos órgãos internos do clube, mas é certo que ele será revisado.
- Vamos montar planejamento estratégico, fazer uma revisão do orçamento de 2021 e criar metas e acompanhar as metas. Não é um projeto da Falconi, é do Corinthians, mas com ajuda fundamental da Falconi, porque entendemos que não conseguiríamos fazer sozinhos e internamente - afirmou o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo.
- A análise da Falconi é sempre técnica, não é aleatória. Estamos trazendo a Falconi para conseguir enxergar o todo e ela trazer oportunidade de redução de custos. Não é simplesmente pegar uma lista de folha salarial e sair cortando. Na parte de modalidade, já está sendo adotado para que cada uma seja autossustentável, para que a gente consiga encontrar um clube de equilíbrio - acrescentou o dirigente.No orçamento para 2021, está prevista uma redução de gastos de 20%. De acordo com Wesley Melo, essa meta já está sendo cumprida nestes primeiros meses.
- O clube tem um orçamento para 2021, pode não ter sido preparado para essa gestão, mas é um documento oficial e está sendo seguido. Prevê redução de 20% e está sendo respeitado - declarou o dirigente.
Sócio da Falconi, André Paranhos explicou qual o objetivo da consultoria. A ideia é apontar despesas que possam ser reduzidas e canalizar investimentos para setores adequados.
- É uma satisfação muito grande estar nesse momento tão importante da história do Corinthians, com um cenário bastante desafiador. Acreditamos que, com boas práticas de gestão, temos tudo para estruturar a parte administrativa e gerar resultados no longo prazo - disse Paranhos.
- Nosso compromisso é sair um pouco da visão de departamentos, é ter uma visão integrada de oportunidades e problemas que vamos encontrar. Vamos realizar uma análise bem técnica para fazer as recomendações para cada um desses temas - afirmou o sócio da consultoria.

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