Com confronto direto, saiba o que o Botafogo precisa para terminar a rodada do Brasileirão no G4

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão é a personificação de como o campeonato está embolado até aqui. O Botafogo, atual 8º colocado, pode terminar na 3ª posição. Em fato, até mesmo o Operário, atualmente em 10º lugar, pode ficar em um das quatro primeiras posições ao fim dos jogos.

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O Botafogo tem pela frente um confronto direto: enfrenta o Guarani, 7º colocado com um ponto a mais em relação ao Alvinegro, nesta quarta-feira no Brinco de Ouro às 19h. É um jogo de seis pontos, mas que, dependendo da combinação de outros resultados, pode também gerar mais cinco posições.

Por conta deste equilíbrio, outras cinco partidas da rodada vão atrair o interesse do Botafogo quanto possíveis mudanças na classificação. Atualmente, o Alvinegro, com 28 pontos, pode ultrapassar Guarani (29), Náutico (30), Avaí (30), Sampaio Corrêa (30) e Goiás (31), mas também pode ser ultrapassado por Vasco (28) e Operário (28).Além do duelo do Glorioso, a 19ª rodada marca mais dois confrontos diretos pelo G4: Sampaio Corrêa x Avaí e CRB x Operário. Qualquer resultado, por conta da proximidade das equipes, vai impactar na tabela.

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O cenário perfeito para o Botafogo, com tudo dando certo, é terminar em 3º lugar. A pior história possível indica o Alvinegro terminando a rodada na 11ª colocação, fora da primeira página do Campeonato Brasileiro. Saiba o que precisa acontecer para o Alvinegro entrar no G4:(Reprodução/CBF)PARA ENTRAR NO G4...

O Botafogo precisa necessariamente vencer, já que a diferença para o Sampaio Corrêa, primeiro clube no G4, é de dois pontos. Além disto, o Alvinegro precisa torcer por uma série de combinação de resultados. Confira:

- O Náutico não pode vencer o Cruzeiro. A partida será no Aflitos;- O Goiás precisa perder para o Brusque. A partida será no Augusto Bauer;- O Vasco pode até vencer, mas precisa tirar uma diferença de 2 gols no saldo. O Cruz-Maltino enfrenta o Londrina em São Januário; - Em Sampaio Corrêa x Avaí, o cenário ideal seria um empate. Apesar de, desta forma, as equipes também chegarem a 31 pontos, o Alvinegro ultrapassaria por conta do número de vitórias (9 x 8). O Alvinegro não consegue passar um hipotético vencedor. O jogo será em São Luís do Maranhão;- A diferença de saldo entre Botafogo e Operário é de nove gols. Se as equipes tiverem o mesmo resultado, é improvável que o Fantasma passe o Glorioso.