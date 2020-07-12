Com confiança em alta, Flu tenta manter solidez defensiva contra o Fla

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A conquista da Taça Rio deu uma injeção de confiança no elenco do Fluminense para a briga pelo título Estadual de 2020. O time de Odair Hellmann superou dificuldades de um curto período de preparação e conseguiu se organizar taticamente, anulando a maioria das ações ofensivas do Flamengo. Para o jogo deste domingo, às 16h, no Maracanã, o desafio será repetir a solidez defensiva e superar o condicionamento físico ainda longe do ideal para manter a intensidade.

O treinador do montou um esquema tático eficiente enquanto duraram as pernas dos atletas. No primeiro tempo, o time jogou com intensidade, brigou pela bola e fechou os espaços para o rival. Quando teve a posse, conseguiu criar e chegou ao gol com Gilberto. Na segunda etapa, no entanto, o fôlego foi diminuindo, apesar das substituições e o Flamengo chegou ao empate.

O desafio agora é manter a estratégia para o jogo de ida da decisão. O esquema que começou a ser desenhado na semifinal da Taça Rio, contra o Botafogo, exige, além de pernas, foco na marcação e precisão nos contra-ataques. A entrada de Pacheco fez o time ganhar em velocidade e explosão, mas, ao mesmo tempo ficar sem um homem de frente capaz de segurar a bola e ser uma válvula de escape à pressão rubro-negra.