Com classificação e liderança certas no Paulistão, Corinthians aguarda apenas adversário das quartas

O Corinthians foi auxiliado pelo Palmeiras neste fim de semana. Com a vitória do clube alviverde por 2 a 0 sobre o Guarani, no Allianz Parque, no último domingo (8), o Timão assegurou a sua liderença no grupo A do Campeonato Paulista, o que dará o direito a equipe alvinegra jogar a partida única das quartas de final da competição estadual em casa. E o feito só aconteceu mesmo graças ao triunfo da equipe palmeirense, já que o Time do Povo foi derrotado pelo São Paulo, por 1 a 0, no estádio do Morumbi, na última rodada do Paulistão.

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Agora, com a classficação a próxima fase do campeonato garantida, bem como a liderença da chave, o Corinthians aguarda somente o seu adversário. E a briga pela segunda colocação está equilibrado, com um ponto de diferença separando Inter de Limeira, atual vice-líder do grupo, com 11 pontos, e Água Santa e Guarani, que possuem 10 e estão na terceira e quarta colocação, respectivamente.

O Timão é o único time na primeira chave do Paulistão com um jogo a menos, este contra o Palmeiras, válido pela sexta rodada, que aconteceria entre na semana do dia 12 de fevereiro, mas foi adiado, já que o clube palestrino estava em Abu Dhabi, nos Emirados Arábes Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes. O confronto foi remarcado para a próxima quinta-feira, dia 17 de março.

Ainda assim, como o clube alvinegro está com a classificação e liderança assegurada às quartas de final do Paulistão, esse jogo ausente não terá influência na disputa por quem será o rival corintiano na primeira fase mata do Estadual neste ano.

Neste momento, a Inter de Limeira, que enfrentou o Corinthians nas quartas de final do Paulistão no ano passado, com o ponto que tem de vantagem sobre Água Santa e Guarani, seria adversária do Timão. O Leão depende apenas de si e enfrentará São Bernardo, em casa, e Santo André, fora, nas duas últimas partidas da primeira fase do Paulistão. Qualquer empate em uma desses jogos já dará brecha para que os time de Diadema e Campinas ultrapassem os limeirenses.

Por sua vez, o Netuno encarará o Santo André, em clássico do ABC, em casa, e o Santos, na última rodada, na Vila Belmiro. E o Bugre medirá forças contra a Ferroviária, em Campinas, e o São Bernardo, na cidade do adversário.

Desde 2014, quando a Federação Paulista de Futebol adotou o modelo atual de disputa do Paulistão, com as equipes divididas em chaves e os dois classificados por grupo se enfrentando nas quartas de final, o Corinthians só não liderou a sua chave em 2014, quando ficou em terceiro e nem para o mata-mata foi, e 2020, quando ficou em segundo, atrás do Red Bull Bragantino, mas se classificou chegando até a final, quando perdeu para o Palmeiras.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Timão é o quarto colocado, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, em nove jogos, ficando atrás de Palmeiras, Bragantino e São Paulo, os três primeiros em ordem.