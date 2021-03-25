Com cinco opções diferentes testadas, Fluminense ainda tenta solução para o ataque no Carioca

Com um bom aproveitamento na reta final do Brasileirão, o Fluminense começou esta temporada um pouco mais devagar no ataque. Até o momento neste Campeonato Carioca, a equipe tem cinco gols marcados em cinco partidas e testou uma formação ofensiva diferente em cada um desses jogos da competição. Entretanto, o técnico Roger Machado ainda não encontrou a formação ideal apesar de ter ganhado algumas alternativas.
Os titulares que ainda não estrearam e podem ajudar com esse dilema são o meia Nenê e os atacantes Luiz Henrique e Fred, todos importantes na reta final do Flu. Vale lembrar que o clube ainda está no mercado em busca de um jogador de lado e velocidade, apesar de utilizar os primeiros jogos da temporada para analisar o elenco disponível. Roger até admitiu que, caso algum jovem preencha os requisitos desta lacuna no grupo, o Fluminense pode nem precisar contratar reforços.
Na primeira partida, Ailton Ferraz optou por Samuel e John Kennedy, com Gabriel Teixeira e Miguel, que deu lugar a Kayky ainda no primeiro tempo, mais recuados. A ideia deu certo e o Fluminense dominou o jogo, apesar da derrota por 2 a 1 para o Resende. É importante ressaltar os erros de arbitragem, mas a pontaria descalibrada e o cansaço no fim pesaram. No segundo jogo, nada deu certo. A única mudança foi a entrada de Ganso na vaga que era de Miguel, mas as jogadas não saíram e o Tricolor perdeu por 3 a 0 para a Portuguesa.
No clássico com o Flamengo, vencido por 1 a 0, a bola demorou a chegar ao ataque, deixando Ganso, de falso 9, isolado. Michel Araújo teve pouca criatividade, Fernando Pacheco e Caio Paulista foram quase nulos. A entrada de Gabriel Teixeira e Kayky ajudou a dinamizar mais a parte ofensiva. Contra o Bangu, Roger Machado teve novamente Araújo como meia e optou por Caio Paulista, Ganso e Gabriel Teixeira na frente. Novamente a tomada de decisão pesou e a falta de uma referência no ataque também, tanto que na primeira vez que o camisa 10 fez de fato o papel de centroavante saiu o gol.Contra o Boavista, o treinador teve retornos importantes e a volta de Martinelli e Yago já ajudou o Fluminense a dar mais qualidade às chegadas. Gabriel Teixeira não foi tão bem quanto vinha sendo, Michel Araújo ainda não mostrou uma atuação de destaque e Lucca e Samuel não corresponderam. As entradas de John Kennedy e Kayky resolveram a partida. Apesar da vitória por 2 a 0 e do claro ajuste que o time vem fazendo, Roger ainda precisará adaptar melhor o ataque.
Em resumo, pode-se dizer que Gabriel Teixeira e Kayky foram os únicos que aproveitaram bem as chances recebidas. Samuel apareceu pouco, Ganso ainda se adapta à função de "falso 9", Lucca ainda não fez boas partidas e John Kennedy vive fase instável.
A partida contra o Volta Redonda, nesta sexta-feira, às 16h, em Bacaxá, poderá começar a dar algumas respostas para o treinador. Vale lembrar que a estreia na fase de grupos da Libertadores será em menos de um mês, entre os dias 20 e 22 de abril. O Fluminense é o terceiro colocado do Estadual, com nove pontos.
Veja as escalações do Fluminense até o momento:
Resende 2x1 Fluminense - MaracanãPedro Rangel, Daniel Lima, Luan Freitas, Frazan e Raí; André (Wallace - 36'/2ºT), Caio Vinícius (Nascimento - 37'/2ºT), Gabriel Teixeira (Alexandre Jesus - 32'/2ºT) e Miguel (Kayky - 39'/1ºT); Samuel (Arthur - 32'/2ºT) e John Kennedy.
Fluminense 0x3 Portuguesa - MaracanãPedro Rangel, Daniel Lima, Rafael Ribeiro (Metinho 21'/2ºT), Higor e Raí; André, Caio Vinícius, Gabriel Teixeira (Matheus Martins 12'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Samuel (Nascimento 21'/2ºT) e John Kennedy (Alexandre Jesus 12'/2ºT).
Flamengo 0x1 Fluminense - MaracanãMarcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André (Wellington, intervalo), Michel Araújo (Daniel, 21'/2ºT) e Ganso (John Kennedy, 27'/2ºT); Fernando Pacheco (Gabriel Teixeira, intervalo) e Caio Paulista (Kayky, 14'/2ºT).
Bangu 0x1 Fluminense - MaracanãMarcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri (André, 34/2T), Wellington e Michel Araújo (Kayky, 28/2T); Caio Paulista (Lucca, 15/2T), Paulo Henrique Ganso (Samuel, 28/2T) e Gabriel Teixeira (Matheus Martins, 34/2T).
Boavista 0x2 Fluminense - BacaxáMarcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yago, Martinelli (Hudson - 39'/2ºT), Gabriel Teixeira (Caio Paulista - 20'/2ºT) e Michel Araújo (Wellington - 20'/2ºT); Lucca (Kayky - 31'/2ºT) e Samuel (John Kennedy - 31'/2ºT).