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Com cinco gols nos últimos quatro jogos, Lázaro comemora boa fase no Flamengo e projeta Brasileiro Sub-20

Atacante de 19 anos marcou um dos gols na goleada rubro-negra diante do Boavista pelo Carioca Sub-20 no último sábado
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Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 14:50
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Enquanto não recebe chances no time principal, o jovem Lázaro vive ótima fase na equipe sub-20 do Flamengo. Após se recuperar de uma lesão na região do púbis no início da temporada, o meia-atacante de 19 anos voltou em ascensão e marcou cinco gols nos últimos quatro jogos disputados pelo Campeonato Carioca da categoria.
+ Em alta no sub-20, Lázaro vira tema e questionamento para Ceni, que avisa: 'Precisa ter mais intensidade'Autor de um dos gols na goleada diante do Boavista por 4 a 0, no último sábado, Lázaro comemorou ter balançado as redes mais uma vez e falou sobre o bom momento nas categorias de base rubro-negra.
– Estou me sentindo bem, bastante feliz com esse meu momento na equipe sub-20, ainda mais por voltar de lesão de uma região onde me incomodava bastante. Voltar fazendo gols e me sentindo solto em campo em um lugar onde gosto bastante faz as coisas fluírem naturalmente.
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O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 na próxima quinta-feira, dia 24, contra o América-MG. Capitão e uma das principais referências da equipe, Lázaro falou sobre a expectativa para o início da competição nacional e também da importância de poder estrear com o pé direito.
– Todos sabem que o Brasileiro Sub-20 é um campeonato em que todos querem ser campeões. Esse início será bastante importante para dar confiança a equipe no decorrer da competição. Na quinta esperamos estrear com vitória, gol e com um grande resultado – projetou o jovem.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão
Flamengo e América-MG abrem o Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira, às 15h15 (de Brasília), no estádio da Gávea.

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