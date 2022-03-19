Com cinco baixas, Corinthians encerra preparação para o jogo contra o Novorizontino

Na manhã deste sábado (19), no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino visando a partida de domingo, às 16h, contra o Novorizontino, pela última rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

O clube confirmou que o meia-atacante Luan sentiu um desconforto no quadril e está fora da partida. O lateral-esquerdo Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), e o atacante Jô (desconforto no músculo posterior da coxa esquerda) não se recuperaram à tempo e também não foram relacionados.

Quem também não estará com a delegação corintiana em Novo Horizonte é Matheus Donelli. Em recuperação por conta de uma pancada na panturrilha direita, o goleiro treinou no gramado com atividades específicas da posição sob as orientações dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Fagner, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, não está na lista do Timão para a partida. O lateral permaneceu na parte interna do CT, assim como Renato Augusto. O camisa 8 no entanto foi relacionado.

Pelo terceiro jogo consecutivo, o zagueiro Robert Renan, da base, foi relacionado para uma partida do Timão. Quem também está na lista é o lateral-esquerdo Reginaldo, que esteve no banco de reservas na goleada contra a Ponte Preta.

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Na última atividade antes do duelo contra o Novorizontino, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Palmeiras, concluíram o trabalho regenerativo com um treino no gramado, orientados pelo preparador físico António Ascensão.

Os demais jogadores realizaram o aquecimento e, em seguida, Vítor Pereira promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido com três gols como meta.

Na segunda parte do treinamento, o técnico português organizou uma atividade tática. O treino foi concluído com alguns atletas praticando bolas paradas ofensivas e defensivas. Após o treino, alguns jogadores realizaram cobranças de falta e de pênaltis como complemento.

VEJA OS RELACIONADOS DO TIMÃO PARA O JOGO CONTRA O NOVORIZONTINOGoleiros: Cássio, Ivan e Carlos MiguelLaterais: Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton e ReginaldoZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo, Robson e Robert RenanMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva e Róger Guedes