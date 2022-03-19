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Com cinco baixas, Corinthians encerra preparação para o jogo contra o Novorizontino

Matheus Donelli, Fagner, Bruno Melo, Luan e Jô não estão na lista para o confronto final do Timão no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 13:23

Publicado em 19 de Março de 2022 às 13:23

Na manhã deste sábado (19), no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino visando a partida de domingo, às 16h, contra o Novorizontino, pela última rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
O clube confirmou que o meia-atacante Luan sentiu um desconforto no quadril e está fora da partida. O lateral-esquerdo Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), e o atacante Jô (desconforto no músculo posterior da coxa esquerda) não se recuperaram à tempo e também não foram relacionados.
Quem também não estará com a delegação corintiana em Novo Horizonte é Matheus Donelli. Em recuperação por conta de uma pancada na panturrilha direita, o goleiro treinou no gramado com atividades específicas da posição sob as orientações dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
Fagner, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, não está na lista do Timão para a partida. O lateral permaneceu na parte interna do CT, assim como Renato Augusto. O camisa 8 no entanto foi relacionado.
Pelo terceiro jogo consecutivo, o zagueiro Robert Renan, da base, foi relacionado para uma partida do Timão. Quem também está na lista é o lateral-esquerdo Reginaldo, que esteve no banco de reservas na goleada contra a Ponte Preta.
> TABELA - Simule a rodada final e o mata-mata do Timão no Paulistão
Na última atividade antes do duelo contra o Novorizontino, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Palmeiras, concluíram o trabalho regenerativo com um treino no gramado, orientados pelo preparador físico António Ascensão.
Os demais jogadores realizaram o aquecimento e, em seguida, Vítor Pereira promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido com três gols como meta.
Na segunda parte do treinamento, o técnico português organizou uma atividade tática. O treino foi concluído com alguns atletas praticando bolas paradas ofensivas e defensivas. Após o treino, alguns jogadores realizaram cobranças de falta e de pênaltis como complemento.
VEJA OS RELACIONADOS DO TIMÃO PARA O JOGO CONTRA O NOVORIZONTINOGoleiros: Cássio, Ivan e Carlos MiguelLaterais: Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton e ReginaldoZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo, Robson e Robert RenanMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva e Róger Guedes
Crédito: ComasuspensãodeFagner,JoãoPedrodeveassumiralateral-direita(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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