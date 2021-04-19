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Com chances de título, Fluminense fará última rodada da Taça Guanabara no domingo de manhã

Tricolor enfrenta o Madureira no Maracanã e ainda tem chances de conquistar o título da Taça Guanabara...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:12
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela da última rodada da Taça Guanabara que valerá apenas o título deste primeiro turno, já que os quatro classificados já estão definidos. Certo na semifinal e ainda com chances de título, o Fluminense enfrentará o Madureira, domingo, no Maracanã, em um horário diferente do habitual: às 11h05.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Caso haja empate no confronto entre Flamengo e Volta Redonda, marcado para o sábado, às 19h, o Flu vai à campo no domingo precisando vencer para sair com o título da Taça Guanabara.
Veja e simule na tabela do Campeonato Carioca
A classificação atual tem o Volta Redonda em primeiro, com 21 pontos, Flamengo em segundo, com 20, Fluminense em terceiro, com 19, além da Portuguesa, em quarto, com 18. Os quatro não podem mais ser ultrapassados por nenhum outro adversário.

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