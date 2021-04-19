Com chances de título, Fluminense fará última rodada da Taça Guanabara no domingo de manhã

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela da última rodada da Taça Guanabara que valerá apenas o título deste primeiro turno, já que os quatro classificados já estão definidos. Certo na semifinal e ainda com chances de título, o Fluminense enfrentará o Madureira, domingo, no Maracanã, em um horário diferente do habitual: às 11h05.
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Caso haja empate no confronto entre Flamengo e Volta Redonda, marcado para o sábado, às 19h, o Flu vai à campo no domingo precisando vencer para sair com o título da Taça Guanabara.
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A classificação atual tem o Volta Redonda em primeiro, com 21 pontos, Flamengo em segundo, com 20, Fluminense em terceiro, com 19, além da Portuguesa, em quarto, com 18. Os quatro não podem mais ser ultrapassados por nenhum outro adversário.