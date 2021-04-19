Com chances de título, Fluminense fará última rodada da Taça Guanabara no domingo de manhã

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela da última rodada da Taça Guanabara que valerá apenas o título deste primeiro turno, já que os quatro classificados já estão definidos. Certo na semifinal e ainda com chances de título, o Fluminense enfrentará o Madureira, domingo, no Maracanã, em um horário diferente do habitual: às 11h05.

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Caso haja empate no confronto entre Flamengo e Volta Redonda, marcado para o sábado, às 19h, o Flu vai à campo no domingo precisando vencer para sair com o título da Taça Guanabara.

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