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futebol

Com Ceni pressionado, Flamengo se reapresenta e comunica lesão muscular de Bruno Henrique

Próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileiro será neste domingo, contra a Chapecoense, no retorno ao Maracanã...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 15:56
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar os preparativos, receber a Chapecoense no domingo e se recuperar no Brasileiro, tendo em vista a significativa pressão em cima de Rogério Ceni e o alarmante aproveitamento de apenas 50% de aproveitamento. E houve uma má notícia divulgada: lesão muscular constatada em Bruno Henrique, que deve o tirar do próximo jogo e o da ida das oitavas da Libertadores, dia 14.- O atleta Bruno Henrique sentiu dores na coxa esquerda durante o jogo. Na manhã desta quinta-feira (08.07), realizou exame, que constatou um estiramento muscular - comunicou o Flamengo, via assessoria de imprensa.
Por mais que tenha circulado movimentações de torcedores nas redes sociais a fim de um protesto na porta do CT, cabe destacar que não ocorreu a mobilização. Na atividade, como de praxe, os titulares da noite passada realizaram apenas um treino regenerativo.
Para o próximo jogo, Ceni já teria que que mudar a escalação, uma vez que João Gomes está suspenso. Por outro lado, Vitinho está de volta e pode assumir a vaga a ser deixada por Bruno Henrique - o clube não estipulou um prazo de recuperação do camisa 27.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Com 12 pontos em oito jogos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe receber a Chapecoense no Maracanã em busca de recuperação. A partida será no domingo, às 18h15 (de Brasília), e é válida pela 11ª rodada da competição.

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