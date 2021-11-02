Com Cazares, Fluminense se reapresenta inicia preparação para receber o Sport

Depois de uma folga, o Fluminense se reapresentou nesta terça-feira no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o jogo contra o Sport, marcado para o próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem atuou na derrota por 1 a 0 para o Ceará, o dia foi de treino regenerativo.Quem esteve com o grupo foi o equatoriano Cazares, que ficou fora das duas últimas partidas - até do banco. Contra o Santos, a justificativa foi de problemas particulares. Já no Castelão o clube afirmou que o meia passava por reequilíbrio muscular. Pouco aproveitado por Marcão, o jogador entrou em campo apenas quatro vezes, todas como reserva, desde a saída de Roger Machado.