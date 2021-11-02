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Com Cazares, Fluminense se reapresenta inicia preparação para receber o Sport

Tricolor tem semana livre para treinar antes de duelo neste sábado, às 21h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 15:42

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:42

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de uma folga, o Fluminense se reapresentou nesta terça-feira no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o jogo contra o Sport, marcado para o próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem atuou na derrota por 1 a 0 para o Ceará, o dia foi de treino regenerativo.Quem esteve com o grupo foi o equatoriano Cazares, que ficou fora das duas últimas partidas - até do banco. Contra o Santos, a justificativa foi de problemas particulares. Já no Castelão o clube afirmou que o meia passava por reequilíbrio muscular. Pouco aproveitado por Marcão, o jogador entrou em campo apenas quatro vezes, todas como reserva, desde a saída de Roger Machado.
Veja a tabela do Brasileirão
​O técnico Marcão terá para este jogo novamente o atacante John Kennedy e o volante Nonato, que cumpriram suspensão. O volante Yago Felipe, que apresentou dores na coxa esquerda, vai trabalhar durante a semana para saber se tem condições de retornar.
O Fluminense é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Corinthians, em sétimo, e Internacional, em sexto, tem 41 cada, mas a equipe paulista tem um jogo a menos. O Fortaleza, em quinto, já soma 48 pontos. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Sport, às 21h, no Maracanã.

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