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futebol

Com Cazares, Corinthians reedita 'caneta' de Edílson em Karembeu

No aniversário de 21 anos do empate em 2 a 2 com o Real Madrid, no Mundial de Clubes, o Timão escalou o meia equatoriano para fazer o papel do Capetinha no lance histórico...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 13:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:57

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Há exatamente 21 anos, o Corinthians empatava em 2 a 2 com o Real Madrid, no Morumbi, pela fase de grupos do Mundial de Clubes de 2000. Naquele dia, Edílson Capetinha teve uma atuação de gala, marcando dois gols, um deles com direito a drible histórico no zagueiro Christian Karembeu. Pensando na data o Timão resolveu reeditar o lance e chamou Cazares para a encenação.
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GALERIA> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros
No treino da manhã desta, no CT Joaquim Grava, o meia equatoriano, no papel de Edílson, reproduziu a famosa caneta em cima do jogador francês, que foi interpretado por um massagista corintiano, que inclusive usou uma camisa branca de número 22, a mesma que portava Karembeu naquela ocasião.
Confira o lance original de Edílson Capetinha, no dia 7 de janeiro de 2000:

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