Com Cássio e Taison, Tite faz convocação oficial para Copa da Rússia

Tite convocou os 23 jogadores para a Copa Crédito: Pedro Martins/Mowa Press

Chegou o momento tão esperado pelos torcedores brasileiros. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Tite anunciou a lista final dos 23 jogadores que vão à Copa do Mundo da Rússia em busca do hexa.

O lateral direito Daniel Alves, que machucou o joelho em um jogo do PSG na semana passada e está fora da Copa do Mundo, foi substituído por Fagner, do Corinthians. As outras surpresas do anúncio ficaram por conta do goleiro Cássio, do Corinthians, do atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, e do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.

Os 23 convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 21 de maio. A segunda parte da preparação será na Inglaterra, de 28 de maio a 10 de junho, com treinos no CT do Tottenham e dois amistosos: diante da Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool, e contra a Áustria, dia 10 de junho, em Viena.

Na estreia da Copa da Rússia, o Brasil encara a Suíça, no dia 17 de junho. Na segunda rodada, no dia 22, o adversário será a Costa Rica. Já no último jogo da primeira fase, a Seleção Canarinho terá a sérvia pela frente, no dia 27.

A LISTA COMPLETA DOS CONVOCADOS

Goleiros

Alisson - Roma

Cássio - Corinthians

Ederson - Manchester City

Laterais

Fagner - Corinthians

Danilo - Manchester City

Marcelo - Real Madrid

Filipe Luis - Atlético de Madrid

Zagueiros

Marquinhos - PSG

Miranda - Inter de Milão

Thiago Silva - PSG

Pedro Geromel - Grêmio

Meias

Casemiro - Real Madrid

Fernandinho - Manchester City

Fred - Shakhtar Donetsk

Paulinho - Barcelona

Renato Augusto - Beijing Guoan

Philippe Coutinho - Barcelona

Willian - Chelsea

Atacantes

Neymar - PSG

Douglas Costa - Juventus

Roberto Firmino - Liverpool

Gabriel Jesus - Manchester City

Taison - Shakhtar Donetsk