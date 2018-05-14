Com Cássio e Taison, Tite faz convocação oficial para Copa da Rússia

Chegou o momento tão esperado pelos torcedores brasileiros. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Tite anunciou a lista final dos 23 jogadores que vão à Copa do Mundo da Rússia em busca do hexa.
O lateral direito Daniel Alves, que machucou o joelho em um jogo do PSG na semana passada e está fora da Copa do Mundo, foi substituído por Fagner, do Corinthians. As outras surpresas do anúncio ficaram por conta do goleiro Cássio, do Corinthians, do atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, e do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.
Os 23 convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 21 de maio. A segunda parte da preparação será na Inglaterra, de 28 de maio a 10 de junho, com treinos no CT do Tottenham e dois amistosos: diante da Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool, e contra a Áustria, dia 10 de junho, em Viena.
Na estreia da Copa da Rússia, o Brasil encara a Suíça, no dia 17 de junho. Na segunda rodada, no dia 22, o adversário será a Costa Rica. Já no último jogo da primeira fase, a Seleção Canarinho terá a sérvia pela frente, no dia 27.
A LISTA COMPLETA DOS CONVOCADOS
Goleiros
Alisson - Roma
Cássio - Corinthians
Ederson - Manchester City
Laterais
Fagner - Corinthians
Danilo - Manchester City
Marcelo - Real Madrid
Filipe Luis - Atlético de Madrid
Zagueiros
Marquinhos - PSG
Miranda - Inter de Milão
Thiago Silva - PSG
Pedro Geromel - Grêmio
Meias
Casemiro - Real Madrid
Fernandinho - Manchester City
Fred - Shakhtar Donetsk
Paulinho - Barcelona
Renato Augusto - Beijing Guoan
Philippe Coutinho - Barcelona
Willian - Chelsea
Atacantes
Neymar - PSG
Douglas Costa - Juventus
Roberto Firmino - Liverpool
Gabriel Jesus - Manchester City
Taison - Shakhtar Donetsk
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