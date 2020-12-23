Com Cantillo em campo, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após vencer o Goiás e descansar em um dia de folga na última terça-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou, na manhã desta quarta, no CT Joaquim Grava, para dar início à preparação para a partida do próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, diante do Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novidade do dia foi a presença de Cantillo em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo realizaram trabalho regenerativo. Já os demais atletas foram a campo e, sob a supervisão do técnico Vagner Mancini, fizeram um treino coletivo em campo reduzido.

O meio-campista Cantillo calçou as chuteiras e fez uma atividade no gramado com a equipe de fisioterapia, dando sequência na recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Não está descartada a presença do colombiano em campo no próximo domingo, mas no momento ele é dúvida e não há a intenção de acelerar o processo e ele pode voltar apenas em 2021.Desfalque certo para Vagner Mancini é Bruno Méndez, que levou o terceiro amarelo diante do Goiás e está suspenso para enfrentar o Botafogo. Oportunidade para Jemerson fazer sua estreia pelo clube, ou de Marllon retomar a titularidade. Outro que está fora é Jonathan Cafú, que testou positivo para Covid-19 e está em quarentena. Seu retorno será somente em 2021.

O goleiro Cássio, que sofreu uma concussão no jogo diante do Goiás, recebeu alta e já está em casa. Ele seguirá em repouso sob os cuidados da equipe médica do clube. O camisa 12 é dúvida para viajar ao Rio de Janeiro.