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Com Cantillo em campo, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Colombiano iniciou a transição para o gramado junto com a fisioterapia, mas ainda é dúvida para a próxima rodada. Mancini promoveu um trabalho coletivo em campo reduzido...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 14:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após vencer o Goiás e descansar em um dia de folga na última terça-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou, na manhã desta quarta, no CT Joaquim Grava, para dar início à preparação para a partida do próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, diante do Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novidade do dia foi a presença de Cantillo em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Retrospectiva-2020: Sem brilho, com naming rights… O ano do Corinthians
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo realizaram trabalho regenerativo. Já os demais atletas foram a campo e, sob a supervisão do técnico Vagner Mancini, fizeram um treino coletivo em campo reduzido.
O meio-campista Cantillo calçou as chuteiras e fez uma atividade no gramado com a equipe de fisioterapia, dando sequência na recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Não está descartada a presença do colombiano em campo no próximo domingo, mas no momento ele é dúvida e não há a intenção de acelerar o processo e ele pode voltar apenas em 2021.Desfalque certo para Vagner Mancini é Bruno Méndez, que levou o terceiro amarelo diante do Goiás e está suspenso para enfrentar o Botafogo. Oportunidade para Jemerson fazer sua estreia pelo clube, ou de Marllon retomar a titularidade. Outro que está fora é Jonathan Cafú, que testou positivo para Covid-19 e está em quarentena. Seu retorno será somente em 2021.
O goleiro Cássio, que sofreu uma concussão no jogo diante do Goiás, recebeu alta e já está em casa. Ele seguirá em repouso sob os cuidados da equipe médica do clube. O camisa 12 é dúvida para viajar ao Rio de Janeiro.
Na manhã desta quinta-feira, véspera de Natal, o elenco volta a treinar no CT Joaquim Grava de olho na partida diante do Botafogo. Atualmente, o Timão está na 9ª posição na tabela do Brasileirão com 36 pontos, cinco atrás do G6.

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