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Com Cantillo de volta, Corinthians se reapresenta após garantir vaga

Volante está recuperado e iniciou treinamentos no CT Joaquim Grava, nesta segunda-feira, após ser afastado por ter testado positivo para Covid-19 e está à disposição de Tiago Nunes...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 21:08
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, após vencer o Oeste, por 2 a 0 e garantir classificação para as quartas de final do Paulistão. A grande novidade foi o retorno do meio-campista Cantillo, que havia testado positivo para Covid-19, já está recuperado e à disposição do técnico Tiago Nunes.- Feliz de voltar a treinar. Foi um momento difícil, mas, bom, estou novamente com a equipe e espero poder, rápido, estar bem para poder ajudar. Creio que a equipe fez algo que era muito difícil, que era classificar quando tínhamos perdido partidas importantes e, bom, todos fizeram um grande trabalho e esperamos avançar de fase, que é o que queremos - disse o colombiano em entrevista para a Corinthians TV.
Inicialmente, o camisa 24 realizou treinos físicos e alguns com bola se readaptando à rotina. Em campo, Tiago Nunes comandou uma atividade técnica em espaço reduzido, para atletas que não atuaram ou estiveram em campo por menos de 90 minutos na vitória sobre o Oeste. Quem atuou por mais de 45 minutos no último domingo fez o tradicional trabalho regenerativo.Por conta de a partida de quartas de final, contra o Red Bull Bragantino, ter sido marcada para quinta-feira, às 19h, o time terá mais dois dias de treinamento, o que pode facilitar o retorno de Cantillo e a preparação do time sem a presença de Boselli, que passou por cirurgia na face e deve ficar afastado dos gramados por algum tempo. Vale lembrar que a imprensa não pode estar presente para acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia.
Para o lugar do argentino, Tiago Nunes poderá promover a reestreia de um ídolo corintiano, já que o atacante Jô foi inscrito nesta segunda-feira para a próxima fase do Campeonato Paulista e estará à disposição para enfrentar a equipe de Bragança, no Morumbi, pelas quartas de final. O confronto é em jogo único e se houver empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
Com os jogadores à disposição, um provável Corinthians para esta quinta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel (Cantillo) e Camacho; Ramiro, Luan e Everaldo (Janderson); Jô.

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