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Com camisa doada por Memorial, Santos é o clube com mais contribuições em campanha da FPF

Peixe já hava doado uma camisa autografada pelo elenco; Atletas e ídolos também contribuíram com leilão para arrecadação de fundos...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:43
Crédito: Diviugação/Memorial das Conquistas
Na última terça-feira, o Memorial das Conquista do Santos abraçou a campanha Assistência de Craque, leilão idealizado pela Federação Paulista de Futebol a fim de levantar recursos para jogadores e árbitros de baixa renda, além da população de comunidades carentes de São Paulo.
A Instituição ligada ao Peixe cedeu uma réplica da camisa do milésimo gol do Pelé, contra o Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, no dia 16 de novembro de 1969, com a assinatura do Rei.
O Alvinegro Praiano já havia doado uma camisa autografada pelo elenco santista do primeiro jogo do clube após a retomada das partidas. As duas doações totalizam R$ 1.990,00 até o momento. O Santos Hotforex, time de E-Sports do Peixe cedeu uma camisa autografada pelos seus jogadores.
Atletas do atual elenco, tanto masculino, como feminino, como Éverson, Diego Pituca e Cristiane, além de ídolos como Rodolfo Rodrigues, Giovanni, Mengálvio, Pepe, entre outros, também realizaram as suas contribuições.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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