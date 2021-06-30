Com calendário divulgado, clássicos entre Barcelona e Real Madrid pelo Espanhol já têm datas marcadas

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

O calendário do Campeonato Espanhol da temporada 2021/22 foi divulgado. Com isso, os clássicos entre Barcelona e Real Madrid já têm suas datas conhecidas. No primeiro turno, as equipes se enfrentam no Camp Nou, enquanto o jogo do segundo turno será com mando do time merengue.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o calendário, o jogo do primeiro turno será disputado no dia 24 de outubro, pela décima rodada. O jogo da volta será disputado no 20 de março de 2022, pela 29ª rodada do torneio, já na reta final da competição nacional.

Vale lembrar que para esta temporada o Campeonato Espanhol poderá receber público, segundo informou a ministra da Saúde, Carolina Darias. Com a diminuição nos casos da Covid-19 e aceleração da vacinação, até 100% da capacidade nos estádios poderá ser liberada.

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