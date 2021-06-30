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Com calendário divulgado, clássicos entre Barcelona e Real Madrid pelo Espanhol já têm datas marcadas

Equipes se enfrentam no dia 24 de outubro, no Camp Nou, na décima rodada do primeiro turno. Jogo de volta será em Madri, na 29ª jornada, no dia 20 de março de 2022...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:26

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 13:26
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O calendário do Campeonato Espanhol da temporada 2021/22 foi divulgado. Com isso, os clássicos entre Barcelona e Real Madrid já têm suas datas conhecidas. No primeiro turno, as equipes se enfrentam no Camp Nou, enquanto o jogo do segundo turno será com mando do time merengue.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o calendário, o jogo do primeiro turno será disputado no dia 24 de outubro, pela décima rodada. O jogo da volta será disputado no 20 de março de 2022, pela 29ª rodada do torneio, já na reta final da competição nacional.
Vale lembrar que para esta temporada o Campeonato Espanhol poderá receber público, segundo informou a ministra da Saúde, Carolina Darias. Com a diminuição nos casos da Covid-19 e aceleração da vacinação, até 100% da capacidade nos estádios poderá ser liberada.
+ Vai ter campeão inédito? Confira as seleções com mais títulos da Eurocopa na história
O Campeonato Espanhol 2021/22 começará no dia 15 de agosto e terminará no dia 22 de maio de 2022. Atual campeão, o Atlético de Madrid estreia contra o Celta de Vigo fora de casa, assim como o Real Madrid, que visita o Alavés. O Barcelona, por sua vez, receberá a Real Sociedad.

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