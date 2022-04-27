Com Bruno Henrique, Flamengo divulga a lista de relacionados para o duelo contra a Universidad Católica

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), para a terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. O adversário será a Universidad Católica, no San Carlos de Apoquindo, e o Rubro-Negro tenta manter os 100% de aproveitamento na competição continental. Entre os desfalques está o zagueiro David Luiz, que foi liberado para resolver questões pessoais. Por outro lado, Bruno Henrique está presente na lista de relacionados e volta ao time comandado por Paulo Sousa. O atacante desfalcou a equipe nas últimas três partidas e é a principal novidade dos nomes divulgados pelo clube carioca.

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Além de David Luiz, Matheuzinho, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio também desfalcarão o Rubro-Negro. Ambos seguem em fase final de transição física, mas não viajarão com o grupo. Dessa forma, o zagueiro Pablo, que estreou bem na derrota para o Athletico-PR, deve seguir entre os titulares da defesa rubro-negra.

O Flamengo soma seis pontos em dois jogos e segue na liderança do Grupo H da Copa Libertadores. Contudo, o time não estufou a rede nos últimos dois jogos pelo Brasileirão e busca se recuperar para seguir na ponta da tabela.

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A Universidad Católica, por sua vez, triunfou em casa na última rodada e tenta encostar nos cariocas. O Talleres, da Argentina, está empatado em número de pontos com o Flamengo, porém com um jogo a mais.