Com brilho de Kanu, Botafogo vence o Ceilândia pela Copa do Brasil

Kanu marcou dois gols na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia Crédito: Vitor Silva/Botafogo

No estádio que tem o nome do maior ídolo de sua história, o Botafogo se sentiu em casa e deu show. O Glorioso venceu o Ceilândia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (20), em jogo no Estádio Mané Garrincha, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Kanu, duas vezes, e Lucas Piazon marcaram.

Com a vantagem construída, o Botafogo pode até mesmo perder por dois gols de diferença na partida de volta - uma vitória do Ceilândia por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis. O duelo será no dia 12 de maio, uma quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.

O Ceilândia volta aos gramados neste sábado para enfrentar o Grêmio Anápolis no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª rodada da Série D. O Botafogo mede forças com o Atlético-GO no domingo na Serrinha, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

Melhor tecnicamente, o Botafogo ditou o ritmo do jogo desde o começo do jogo. Uma dupla já conhecida foi a responsável por fazer a alegria dos torcedores de Brasília: após escanteio batido por Daniel Borges, Kanu subiu mais alto que os marcadores e abriu o placar.

A equipe de Luís Castro ainda criou chances para aumentar o placar ainda no primeiro tempo. Del Piage desperdiçou uma, quando, após receber um passe de Matheus Nacimento, deixou a bola escapar quando estava cara a cara com o goleiro.

A outra foi com o camisa 90. Depois de receber sozinho no meio-campo, ele passou por dois marcadores, mas se confundiu com a bola na hora de finalizar. Mesmo assim, o Botafogo saiu com vantagem para o intervalo.

O Botafogo compensou as chances perdidas no primeiro tempo logo no início da etapa complementar. Como um rolo compressor, o Alvinegro transformou o resultado em goleada rapidamente. Primeiro foi com Kanu, novamente em lance de bola parada, mas dessa vez após a cobrança de falta ele completou para as redes.

Um minuto depois, o Botafogo logo recuperou a posse na saída do Ceilândia, Victor Sá passou por um marcador e tocou na medida para Lucas Piazon finalizar e marcar o primeiro gol com a camisa do Glorioso e ampliar a vantagem do time para 3 a 0.

​E não foi por falta de esforço que o Botafogo não ampliou o placar. O Alvinegro acertou três vezes a trave: primeiro com Victor Sá, pouco depois do terceiro gol em jogada individual deixando dois jogadores para trás.