Com brilho de Kanu, Botafogo vence o Ceilândia pela Copa do Brasil

No estádio que tem o nome do maior ídolo de sua história, o Botafogo se sentiu em casa e deu show. O Glorioso venceu o Ceilândia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (20), em jogo no Estádio Mané Garrincha, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Kanu, duas vezes, e Lucas Piazon marcaram.
Com a vantagem construída, o Botafogo pode até mesmo perder por dois gols de diferença na partida de volta - uma vitória do Ceilândia por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis. O duelo será no dia 12 de maio, uma quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.
O Ceilândia volta aos gramados neste sábado para enfrentar o Grêmio Anápolis no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª rodada da Série D. O Botafogo mede forças com o Atlético-GO no domingo na Serrinha, pela 3ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
Melhor tecnicamente, o Botafogo ditou o ritmo do jogo desde o começo do jogo. Uma dupla já conhecida foi a responsável por fazer a alegria dos torcedores de Brasília: após escanteio batido por Daniel Borges, Kanu subiu mais alto que os marcadores e abriu o placar.
A equipe de Luís Castro ainda criou chances para aumentar o placar ainda no primeiro tempo. Del Piage desperdiçou uma, quando, após receber um passe de Matheus Nacimento, deixou a bola escapar quando estava cara a cara com o goleiro.
A outra foi com o camisa 90. Depois de receber sozinho no meio-campo, ele passou por dois marcadores, mas se confundiu com a bola na hora de finalizar. Mesmo assim, o Botafogo saiu com vantagem para o intervalo.
O Botafogo compensou as chances perdidas no primeiro tempo logo no início da etapa complementar. Como um rolo compressor, o Alvinegro transformou o resultado em goleada rapidamente. Primeiro foi com Kanu, novamente em lance de bola parada, mas dessa vez após a cobrança de falta ele completou para as redes.
Um minuto depois, o Botafogo logo recuperou a posse na saída do Ceilândia, Victor Sá passou por um marcador e tocou na medida para Lucas Piazon finalizar e marcar o primeiro gol com a camisa do Glorioso e ampliar a vantagem do time para 3 a 0.
E não foi por falta de esforço que o Botafogo não ampliou o placar. O Alvinegro acertou três vezes a trave: primeiro com Victor Sá, pouco depois do terceiro gol em jogada individual deixando dois jogadores para trás.
Os outros dois já foram na reta final. Erison venceu um marcador na força e viu o chute rasteiro acertar a segunda trave. A terceira foi ainda mais dolorida: em falta de bem longe, Daniel Borges cobrou com maestria, mas a bola - claro - tocou o travessão. De qualquer jeito, isso não tirou a alegria da torcida do Botafogo em Brasília.