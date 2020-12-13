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Com braçadeira e comemoração, elenco do Flamengo manda recado sobre importância de Diego Alves

Mesmo com Everton Ribeiro em campo, o camisa 1 foi o capitão do Flamengo diante do Santos. Autor de dois gols, Gabriel Barbosa cruzou o campo para comemorar com o goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 18:10

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:10

Crédito: Nayra Halm/Agência Lancepress!
A goleada do Flamengo sobre o Santos, por 4 a 1 no Maracanã, teve como destaque o posicionamento do elenco rubro-negro diante da indefinição sobre a permanência do goleiro Diego Alves, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro e, por ora, não há um acerto entre a direção do clube e o jogador.
Com a braçadeira de capitão e a comemoração de Gabriel Barbosa, o time deixou ainda mais claro o desejo pela permanência do camisa 1, um dos principais líderes da equipe que conquistou cinco títulos desde julho de 2019.
- Todos sabem da importância dele dentro do grupo. Líder dentro e fora do campo. A permanência é entre ele e a diretoria. Queremos que fique. Cabe a eles sentar e conversar para ver o que é melhor para os dois. Queremos a permanência, é um cara muito querido e experiente para a gente - afirmou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, na saída da partida, à TV Globo.Desde a última temporada, o Flamengo tem Everton Ribeiro, Diego e Diego Alves (nesta ordem) como os capitães da equipe. Contudo, mesmo com a presença do camisa 7 em campo nesta tarde, o goleiro foi quem vestiu a braçadeira desde o início da partida, que teve gols do atacante Gabriel Barbosa - duas vezes de pênalti -, do lateral-esquerdo Filipe Luís e do meia Gerson.
Ao marcar o segundo gol do Flamengo, Gabi cruzou o gramado do Maracanã para comemorar com o goleiro: recado dado e homenagem prestada a Diego Alves, que pode estar fazendo suas últimas partidas pelo Rubro-Negro.

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