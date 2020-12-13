Com braçadeira e comemoração, elenco do Flamengo manda recado sobre importância de Diego Alves

A goleada do Flamengo sobre o Santos, por 4 a 1 no Maracanã, teve como destaque o posicionamento do elenco rubro-negro diante da indefinição sobre a permanência do goleiro Diego Alves, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro e, por ora, não há um acerto entre a direção do clube e o jogador.

- Todos sabem da importância dele dentro do grupo. Líder dentro e fora do campo. A permanência é entre ele e a diretoria. Queremos que fique. Cabe a eles sentar e conversar para ver o que é melhor para os dois. Queremos a permanência, é um cara muito querido e experiente para a gente - afirmou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, na saída da partida, à TV Globo.Desde a última temporada, o Flamengo tem Everton Ribeiro, Diego e Diego Alves (nesta ordem) como os capitães da equipe. Contudo, mesmo com a presença do camisa 7 em campo nesta tarde, o goleiro foi quem vestiu a braçadeira desde o início da partida, que teve gols do atacante Gabriel Barbosa - duas vezes de pênalti -, do lateral-esquerdo Filipe Luís e do meia Gerson.