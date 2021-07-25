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futebol

Com bônus, Rueda confirma renovação encaminhada com a Umbro

Contrato com a empresa inglesa termina em dezembro, mas ela apresentou a melhor proposta na concorrência realizada pelo Santos e renovação está encaminhada...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:44

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 11:44
Crédito: Santos deve assinar a renovação com a Umbro nas próximas semanas (Divulgação/Umbro
Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE na semana passada, o Santos deve renovar o contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo. O acordo atual termina em dezembro e a empresa inglesa ofereceu a melhor proposta ao clube, com direito a um bônus antecipado na assinatura.
-Não posso negar, está encaminhado com a Umbro. Teremos uma participação significativa, que ajuda muito no caixa - afirmou o presidente Andres Rueda, em Live no canal do Diário no Youtube.O Santos chegou a abrir uma concorrência para acertar com o fornecedor. Algumas das principais empresas do Ramo, como Nike e Puma, sequer mandaram propostas ao clube. New Balance e Adidas chegaram a mandar, mas os valores ficaram abaixo das expectativas do clube.
Além do bônus pela assinatura, o presidente Andres Rueda fez questão de constar em contrato a criação de uma linha de produtos oficiais a preços populares.

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