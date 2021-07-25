Com bônus, Rueda confirma renovação encaminhada com a Umbro

Crédito: Santos deve assinar a renovação com a Umbro nas próximas semanas (Divulgação/Umbro

Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE na semana passada, o Santos deve renovar o contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo. O acordo atual termina em dezembro e a empresa inglesa ofereceu a melhor proposta ao clube, com direito a um bônus antecipado na assinatura.

-Não posso negar, está encaminhado com a Umbro. Teremos uma participação significativa, que ajuda muito no caixa - afirmou o presidente Andres Rueda, em Live no canal do Diário no Youtube.O Santos chegou a abrir uma concorrência para acertar com o fornecedor. Algumas das principais empresas do Ramo, como Nike e Puma, sequer mandaram propostas ao clube. New Balance e Adidas chegaram a mandar, mas os valores ficaram abaixo das expectativas do clube.