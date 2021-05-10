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futebol

Com bons resultados no futebol, empresa expande patrocínio para o basquete do Flamengo

Satisfeito com o retorno da exposição com o futebol do Flamengo, Moss passa a expor sua marca no uniforme do basquete rubro-negro...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:19
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Com a marca exposta no meião do uniforme do futebol do Flamengo desde abril, a Moss, plataforma de créditos de carbono, está expandindo a parceria com o clube da Gávea. Agora, a empresa também é a nova patrocinadora do basquete rubro-negro. O contrato terá 15 meses de duração e irá além da exposição da marca no uniforme, tendo como prioridade as ações digitais.
Gustavo Oliveira, VP de Comunicação e Marketing, celebrou o acordo.
- O Flamengo é a maior plataforma de marketing esportivo da América Latina e uma das maiores do mundo quando se fala em futebol. Ficamos muito felizes com o sucesso dos nossos parceiros e o reconhecimento do trabalho que fazemos junto com eles. A torcida rubro-negra sempre abraça quem abraça o Flamengo e com a MOSS não tem sido diferente. Temos certeza de que essa ampliação da parceria trará ainda maiores frutos, tanto para a MOSS, como para o nosso basquete - afirmou o dirigente ao site oficial do Flamengo.Luis Adaime, CEO e fundador da MOSS, explicou a extensão da parceria com o Flamengo após ter ótimo retorno com o patrocínio no futebol rubro-negro. Na semana de estreia da MOSS no meião do futebol, a plataforma aumentou as vendas em incríveis 7000%. Só no dia da conquista do título da Supercopa do Brasil, em abril, foram vendidos 67 mil tokens em todo o mundo, o que equivale a uma receita de US$ 1 milhão, de acordo com a cotação do dia.
- Esse primeiro mês de parceria com o time de futebol do Flamengo serviu para comprovar o que já desconfiávamos: o clube é uma poderosa plataforma de engajamento. Os números de vendas de crédito da MOSS desde que passamos a estampar os meiões de jogadoras e jogadores mostram isso. Estamos empolgados com mais esse anúncio com o FlaBasquete e acreditamos que a união das duas marcas irá gerar um impacto ainda mais positivo para o meio ambiente - afirmou.

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