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Com bom aproveitamento, Palmeiras retorna ao Allianz Parque pela Libertadores

Apesar do momento conturbado, Verdão soma mais de 81% de aproveitamento no estádio pela competição continental...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de uma estreia complicada, mas vitoriosa, fora de casa, o Palmeiras retorna ao Allianz Parque pela Libertadores. No estádio, o Verdão, nos últimos anos, colecionou bons resultados e grandes atuações, principalmente na campanha bicampeã da América, na temporada passada.
Desde 2016 (primeiro ano em que o time participou da competição continental desde a inauguração da arena), o Alviverde disputou 23 confrontos em sua nova casa, contabilizando 81% de aproveitamento (18 vitórias, dois empates e três derrotas), além de anotar 50 gols e sofrer apenas 12.Na campanha do bicampeonato, a força no estádio foi fundamental. Sendo assim, nas oitavas, a equipe da casa saiu vitoriosa por 5 a 0 e, nas quartas, por 3 a 0. Na semifinal, no entanto, ocorreu um raro revés, que não foi o suficiente para eliminar os donos da casa.
O momento atual, porém, não é dos melhores. Após as partidas contra o São Paulo e o Mirassol, pelo Paulistão, o Verdão pode, se perder no próximo embate, atingir a marca de três derrotas consecutivas na arena desde que ela foi inaugurada, no fim de 2014.
A partida entre Palmeiras e Independiente Del Valle, pela Libertadores, será disputada nesta terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília, no Allianz Parque.

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