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futebol

Com bom aproveitamento e goleadas, Palmeiras reencontra Martín Silva no gol do Libertad

Uruguaio atuou por quatro temporadas no Brasil, defendendo o Vasco, e sofreu nove gols do Verdão em cinco jogos...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:15

LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 08:15
Crédito: Divulgação/Vasco
O Palmeiras se prepara para enfrentar o Libertad, nesta próxima terça-feira (8), no Defensores Del Chaco, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores 2020. A equipe paraguaia possui diversos jogadores experientes, com história no futebol sul-americano.
Confira a tabela da Libertadores
​Entre eles está o goleiro Martín Silva. Com uma longa passagem pelo Vasco da Gama, de 2014 a 2018, o uruguaio enfrentou o Verdão por cinco oportunidades enquanto defendia a meta cruzmaltina.
​E o Palmeiras tem um bom aproveitamento diante do companheiro de seleção de Matías Viña. Em cinco jogos, foram 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com nove gols marcados no goleiro.​Pelo Brasileirão de 2015, em São Januário, o Alviverde goleou o Vasco por 4 a 1 e Martín Silva sofreu três gols no primeiro tempo - falhando em duas saídas de bola que resultaram nos gols de Dudu e Victor Ramos.
​A torcida vascaína não perdoou os erros do goleiro e o vaiou muito na saída para o intervalo. Celso Roth cedeu a pressão e acabou colocando o reserva, Jordi, na volta para o segundo tempo.(Fotos: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)​Já na estreia palmeirense no Brasileirão de 2017, o time dirigido por Cuca goleou o Vasco de Martin Silva por 4 a 0, gols de Jean, Guerra e Borja (2x), mas dessa vez o goleiro não foi culpado pelo revés sofrido.
​Na campanha do decacampeonato brasileiro, no último encontro entre o Palmeiras e Martín Silva, a equipe de Felipão venceu o Vasco por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Deyverson. No segundo turno, na partida que garantiu o título brasileiro ao Verdão, o uruguaio não atuou.
​Com uma das piores campanhas dentre os classificados para a fase final da Libertadores, o Libertad, de Martín Silva, já sofreu 12 gols nesta atual edição da competição continental, nove gols a mais do que Weverton.

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