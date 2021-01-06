Com boa vantagem, Palmeiras tem Allianz Parque como trunfo para jogo de volta

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O Palmeiras goleou o River Plate por 3 a 0 nesta terça-feira (5) na Argentina e abriu boa vantagem para avançar à final da Copa Libertadores. Em casa, o Verdão ostenta retrospecto favorável e jamais perdeu por três gols de diferença no Allianz Parque.

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Dos 178 compromissos realizados no estádio, são somente 26 reveses e nenhum deles daria a classificação para o time argentino. Como mandante, inclusive, a última derrota por 3 a 0 aconteceu para o Internacional, no Campeonato Brasileiro de 2011, no Pacaembu.

Considerando partidas disputadas no antigo Palestra Italia, a última queda por três gols ocorreu em fevereiro de 2010 nos 4 a 1 sofrido para o São Caetano, pelo Paulistão. A goleada sofrida culminou na queda de Muricy Ramalho do comando técnico.