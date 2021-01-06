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futebol

Com boa vantagem, Palmeiras tem Allianz Parque como trunfo para jogo de volta

River Plate precisa vencer por três gols de diferença, mas o Verdão jamais foi batido dessa forma no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 13:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:00

Crédito: AFP
O Palmeiras goleou o River Plate por 3 a 0 nesta terça-feira (5) na Argentina e abriu boa vantagem para avançar à final da Copa Libertadores. Em casa, o Verdão ostenta retrospecto favorável e jamais perdeu por três gols de diferença no Allianz Parque.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
Dos 178 compromissos realizados no estádio, são somente 26 reveses e nenhum deles daria a classificação para o time argentino. Como mandante, inclusive, a última derrota por 3 a 0 aconteceu para o Internacional, no Campeonato Brasileiro de 2011, no Pacaembu.
Considerando partidas disputadas no antigo Palestra Italia, a última queda por três gols ocorreu em fevereiro de 2010 nos 4 a 1 sofrido para o São Caetano, pelo Paulistão. A goleada sofrida culminou na queda de Muricy Ramalho do comando técnico.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresO Palmeiras não sabe o que é perder pelo placar de 3 a 0 desde o revés para o Flamengo, em primeiro de setembro de 2019, no Maracanã. O resultado também fez o clube demitir o técnico Felipão.

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