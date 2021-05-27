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  • Com boa atuação em goleada do Corinthians, Araos revela conversa com Sylvinho: 'Gosta do meu futebol'
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Com boa atuação em goleada do Corinthians, Araos revela conversa com Sylvinho: 'Gosta do meu futebol'

Chileno foi um dos destaques do Timão no 4 a 0 sobre o River Plate-PAR e tem esperança de ganhar mais espaço com o novo treinador, que já parece ter dado sinal positivo para isso...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 00:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 00:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians goleou o River Plate-PAR por 4 a 0, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar da fragilidade do adversário, alguns jogadores corintianos se destacaram e mostraram serviço para o novo treinador Sylvinho. Um deles foi Araos, que mais uma vez teve boa atuação começando como titular da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após a vitória do Timão, o chileno revelou que já teve uma conversa com o novo comandante e recebeu um sinal positivo sobre seu futebol. Segundo o meia, Sylvinho o elogiou e acredita que suas duas últimas apresentações vão ajudar em sua maior frequência em campo.
- Já falei com ele, ele (Sylvinho) gosta muito do meu futebol e essas duas partidas vão servir muito para começar esse Brasileirão. Estou pegando muita confiança e vai ser muito bom pra mim - comentou.Para Araos, a goleada sobre o River vai abrir portas tanto para ele quanto para o time no inicio do brasileirão, que começa já neste domingo para o Timão.
- Acho que sim (sobre ganhar mais chances), essa partida de hoje foi muito boa para o nosso time e serve para começar bem um Brasileirão, que é muito competitivo. Vamos começar bem.
Empolgado com a atuação do time nesta quarta-feira, Araos acredita que o Corinthians vai brigar pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão.
- Nosso time ficou com a posse de bola, se movimentou bem, criou muitas oportunidade s estamos fazendo muitos gols. Acho que vamos melhorar bastante - analisou, antes de completar:
- Das partidas em que jogamos bem, sempre para frente, vamos começar bem nesse Brasileirão tenho certeza e vamos brigar em cima na tabela.
O chileno lamentou os erros cometidos que acabaram eliminando o Timão precocemente na Sul-Americana, mas exaltou a melhora nos últimos jogos.
- Terminamos muito bem, mas tivemos alguns jogos que erramos muitos. Mas finalizamos bem e vamos melhorar mais - concluiu.
O Corinthians volta a campo no próximo domingo, diante do Atlético-GO, em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, que marcará também a estreia de Sylvinho no comando do time. O jogo será às 18h15, na Neo Química Arena.

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