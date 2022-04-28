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Com baixa participação, Conselho Deliberativo do Fluminense aprova orçamento para 2022

De 250 conselheiros do clube, apenas 71 participaram da reunião realizada nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 23:39

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 23:39

O orçamento de 2022 do Fluminense enfim foi aprovado. Em votação nesta quarta-feira no Salão Nobre, o Conselho Deliberativo do clube deu parecer positivo, com 97% dos votos: foram 69 a favor e somente dois contrários. Dessa forma, a diretoria tem uma dor de cabeça a menos para a sequência do ano, já que a votação deveria ter sido realizada em 2021.
>>> Confira a tabela de classificação da Série A do BrasileirãoApesar da aprovação, a votação foi marcada pela baixa adesão dos conselheiros. O clube possui 250 no total, e somente 71 compareceram. Vale destacar o número baixo de votantes. Dos 250 conselheiros tricolores, apenas 71 votaram, representando menos de 29% do total.
Crédito: VotaçãodoConselhoDeliberativoaconteceunoSalãoNobredasLaranjeiras(Foto:NelsonPerez/FluminenseF.C.

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