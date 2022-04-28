Com baixa participação, Conselho Deliberativo do Fluminense aprova orçamento para 2022

O orçamento de 2022 do Fluminense enfim foi aprovado. Em votação nesta quarta-feira no Salão Nobre, o Conselho Deliberativo do clube deu parecer positivo, com 97% dos votos: foram 69 a favor e somente dois contrários. Dessa forma, a diretoria tem uma dor de cabeça a menos para a sequência do ano, já que a votação deveria ter sido realizada em 2021.