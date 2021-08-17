Com baixa de última hora, Flamengo divulga os relacionados para duelo contra o Olimpia; veja a lista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ainda na manhã desta terça-feira, o Flamengo encerrou a preparação no Ninho do Urubu para o duelo diante do Olimpia, pela volta das quartas de final da Libertadores. E, pouco antes de embarcar para Brasília, já que a partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, amanhã, o clube divulgou os 22 relacionados que representarão o Rubro-Negro. Na lista de Renato Gaúcho, os destaques vão para as voltas de Diego Ribas e Gabigol, que estavam suspensos no último jogo - válido pelo Brasileiro - da equipe, e a ausência de Isla, com fadiga muscular, segundo informou o Fla:

- O atleta Isla sentiu dores na posterior da coxa direita após o último jogo. Exame não constatou lesão, mas apresentou sinais de fadiga muscular.

Além de Isla, as outras baixas são: César, Piris da Motta (em recuperação), Rodrigo Caio (reequilíbrio muscular), Gustavo Henrique e Thiago Maia (Covid-19). O Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Com o 4-1 em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Libertadores.

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Em tempo: o duelo entre Flamengo e Olimpia iniciará às 19h15 desta quarta-feira, no Mané Garrincha, que já conta com 10 mil entradas adquiridas, tendo 30% da capacidade liberada. O LANCE! transmite em Tempo Real.