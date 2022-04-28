Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com aval de John Textor, Botafogo retorna com categorias de base no futebol feminino
futebol

Com aval de John Textor, Botafogo retorna com categorias de base no futebol feminino

Após fim do time sub-18 em maio do ano passado, Botafogo volta a ter atividade base na categoria feminina sob o guarda-chuva da SAF e tem até torneio marcado...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:41
O Botafogo voltou a ter atividade nas categorias de base do futebol feminino. Sob a batuta de John Textor, investidor que comprou 90% das ações do clube, o Alvinegro tem um time sub-20. O elenco, inclusive, tem até mesmo torneio marcado e calendário definido.+ Willian Arão, do Flamengo, perde na Justiça e dívida com o Botafogo alcança R$ 5,5 milhões
É o retorno das atividades de base femininas no Botafogo após praticamente um ano. Em maio de 2021, durante uma drástica redução de gastos realizada durante a Série B, a diretoria resolveu acabar com a equipe sub-18 da categoria.
Com o guarda-chuva da SAF, o investimento para um time de base no futebol feminino voltou a ser possível. A comissão técnica já está definido e o Botafogo começou a anunciar as primeiras jogadoras da equipe nesta quinta-feira. A volante Kamila, ex-Internacional, e a atacante Sabrina, ex-Corinthians, foram oficializadas.
O restante da equipe será confirmado durante a semana. O Botafogo vai jogar o Campeonato Brasileiro sub-20. O Alvinegro está no Grupo F, ao lado de Santos, ESMAC e Ceará. A estreia será na próxima quarta-feira contra o Peixe.
A equipe principal feminina do Botafogo também segue. O Alvinegro foi rebaixado no último Brasileirão e terá como objetivo o retorno à elite em 2022. O futebol feminino também está entre os itens sob o controle da SAF.
Crédito: EquipeprofissionalfemininadoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados