Com Avaí, Corinthians e Ferroviária na disputa, Copa Libertadores Feminina começa nesta quarta-feira

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O mês de novembro reserva algumas emoções continentais, entre elas a disputa da Copa Libertadores Feminina, que terá início nesta quarta-feira, com partidas da primeira rodada da fase de grupos da competição, que acontece em Assunção, no Paraguai e terá sua decisão em Montevidéu, no Uruguai. Bicampeões, Corinthians e Ferroviária buscam o terceiro título. Avaí-Kindermann é o outro representante brasileiro, de olho em troféu inédito.TABELA> Veja classificação e simulador do Libertadores Feminina-2021 clicando aqui

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Ao todo, 16 equipes disputam o troféu neste ano de 2021. Elas serão divididas em quatro grupos de quatro clubes cada. Os dois primeiros colocados se classificam para a próxima fase, que será a de quartas de final. Como será um torneio de sede fixa, os jogos são apenas de ida, em formato parecido com a Copa do Mundo. A semifinal será a última fase em território paraguaio.

Já a final está marcada para Montevidéu, no Estádio Parque Central, casa do Nacional-URU. A decisão acontecerá no dia 21 de novembro, entre as finais da Copa Sul-Americana (20 de novembro) e da Copa Libertadores Masculina (27 de novembro), que também serão na capital uruguaia, mas no Estádio Centenário, que terá seu gramado preservado e não receberá a edição feminina.Os representantes brasileiros nesta edição da Libertadores Feminina são três: Avaí Kindermann, Corinthians e Ferroviária. Os dois últimos são bicampeões do torneio e vão em busca do tricampeonato. O Timão, campeão em 2017 e em 2019, se classificou por ter levado o título brasileiro de 2020, já o Avaí está na competição por ter sido vice-campeão nacional e a Ferroviária, campeão em 2015 e em 2020, tem vaga justamente por ser o atual vencedor do torneio.

Cada brasileiro está em um grupo diferente da Libertadores e os primeiros que estrearão na competição nacional serão a Ferroviária (Grupo A), que enfrentará o Sol de América-PAR, e o Avaí Kindermann (Grupo B), que enfrentará o Yaracuyanos-VEN. Ambas as partidas acontecem nesta quarta-feira, uma às 18h30 e a outra às 20h45, ambas no horário de Brasília, o mesmo do Paraguai. Já o Corinthians (Grupo D) estreia nesta quinta, contra o San Lorenzo-ARG.

A edição 2021 da Copa Libertadores Feminina é a 13ª da história do torneio. Das últimas 12 disputadas, nove foram conquistadas por clubes brasileiros. Além de Corinthians e Ferroviária, Santos (dois títulos) e São José-SP (três títulos) já marcaram seus nomes na lista dos vencedores da competição. Colo-Colo-CHI, Sportivo Limpeño-PAR e Atlético Huila-COL são os outros campeões.

O Brasil também será representado na arbitragem, que será 100% feita por mulheres. Edina Alves Batista, Neuza Inês Back e Leila Naiara Moreira da Cruz formarão o trio brasileiro no torneio continental da América do Sul.

Os direitos de transmissão da Copa Libertadores Feminina foram adquiridos pelo Grupo Disney, ou seja, todos os jogos estarão disponíveis no streaming Star+, e boa parte dos jogos serão transmitidos pelos canais ESPN/Fox Sports. Além disso, há a possibilidade de assinar o pay-per-view da Conmebol, ou até mesmo ver alguns duelos pelo Facebook Watch, em parceria com a entidade.

Confira as datas e os horários dos jogos dos brasileiros na primeira fase:

Grupo A - Ferroviária

3/11 - 17h30 - Ferroviária x Sol de América-PAR - Estádio Manuel Ferreira​6/11 - 17h30 - Ferroviária x Deportivo Cuenca-EQU - Estádio Manuel Ferreira9/11 - 17h30 - Ind. Santa Fé-COL x Ferroviária - Estádio Manuel Ferreira​Grupo B - Avaí Kindermann

3/11 - 19h45 - Yarucayanos-VEN x Avaí Kindermann - Estádio Arsenio Erico6/11 - 19h45 - Santiago Morning-CHI x Avaí Kindermann - Estádio Arsenio Erico9/11 - 17h30 - Avaí Kindermann x Cerro Porteño-PAR - Estádio Arsenio Erico

Grupo D - Corinthians