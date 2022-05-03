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futebol

Com auxílio de lei, Botafogo consegue desconto de R$ 266 milhões em dívidas

Antes mesmo de virar SAF, Botafogo entra em programa do Governo de auxílio financeiro pelas consequências da Covid-19...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:08
Além de ter tido superávit de R$ 78,4 milhões, o Botafogo também tem notícias positivas quanto as dívidas. O clube teve desconto de R$ 266 milhões em débitos tributários graças à Lei 14.148 de 3 de maio de 2021. O número foi divulgado pelo balanço financeiro disponibilizado pelo Alvinegro. + Daniel Borges valoriza crescimento do Botafogo e elogia Luís Castro: 'Está formando uma família'
A ação do Governo entrou em vigor para estabelecer ações emergenciais para compensar as consequências da Covid-19. O Botafogo, vale lembrar, demitiu quase 100 funcionários pelo corte de gastos gerados pela pandemia. A negociação foi tocada pelo presidente Durcesio Mello.
- No acordo fechado em 29 de dezembro, o clube conseguiu uma redução de 58% em sua dívida histórica de 418 milhões de reais, reduzindo-a para 190 milhões - explicou o mandatário, em trecho divulgado pelo Botafogo no site oficial do clube.
Durcesio e Jorge Braga, executivo contratado para ser CEO, tiveram a parte financeira como prioridade na reestruturação do Botafogo. A renegociação dessa quantia foi feita antes mesmo da compra da SAF por John Textor e o aporte financeiro vindo do norte-americano.
Crédito: DurcesioMelloéopresidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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