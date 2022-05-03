Com auxílio de lei, Botafogo consegue desconto de R$ 266 milhões em dívidas

Além de ter tido superávit de R$ 78,4 milhões, o Botafogo também tem notícias positivas quanto as dívidas. O clube teve desconto de R$ 266 milhões em débitos tributários graças à Lei 14.148 de 3 de maio de 2021. O número foi divulgado pelo balanço financeiro disponibilizado pelo Alvinegro. + Daniel Borges valoriza crescimento do Botafogo e elogia Luís Castro: 'Está formando uma família'

A ação do Governo entrou em vigor para estabelecer ações emergenciais para compensar as consequências da Covid-19. O Botafogo, vale lembrar, demitiu quase 100 funcionários pelo corte de gastos gerados pela pandemia. A negociação foi tocada pelo presidente Durcesio Mello.

- No acordo fechado em 29 de dezembro, o clube conseguiu uma redução de 58% em sua dívida histórica de 418 milhões de reais, reduzindo-a para 190 milhões - explicou o mandatário, em trecho divulgado pelo Botafogo no site oficial do clube.

Durcesio e Jorge Braga, executivo contratado para ser CEO, tiveram a parte financeira como prioridade na reestruturação do Botafogo. A renegociação dessa quantia foi feita antes mesmo da compra da SAF por John Textor e o aporte financeiro vindo do norte-americano.