Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com ausências na lateral direita, Lucas Piton deve ganhar vaga no Corinthians contra o Boca Juniors
futebol

Com ausências na lateral direita, Lucas Piton deve ganhar vaga no Corinthians contra o Boca Juniors

Lucas Piton é o provável substituto para a vaga do lesionado Fagner, na lateral direita...

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 07:00
O lateral esquerdo Lucas Piton deve ser titular no duelo entre Boca Juniors e Corinthians, nesta terça-feira (17), em La Bombonera, pela Copa Libertadores. No entanto, o jogador deve ser utilizado pelo lado direito, na vaga de Fagner, que nem sequer viajou para a Argentina em razão de dores no tornozelo direito.
GALERIA>Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresOutra opção para a vaga de Fagner seria João Pedro, que também está fora com desconforto no músculo posterior da coxa direita. Por fim, Rafael Ramos, que seria a primeira opção para a vaga, e inclusive tem sido utilizado nos jogos do Campeonato Brasileiro. O problema é que o português não está inscrito na fase de grupos do torneio continental.
O técnico Vítor Pereira já improvisou Robson Bambu, João Victor, Lucas Piton e Du Queiroz na função quando necessário. Além disso, uma outra alternativa do português seria escalar sua equipe com três zagueiros, e com isso, Mosquito faria a ala direita, como aconteceu no jogo contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil.
A lesão de Fagner aconteceu no duelo contra o Deportivo Cali, na Colômbia, após uma dividida. Na ocasião, Lucas Piton foi o substituto do jogador.
O confronto contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (17), às 21h30, é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians lidera o Grupo E, com sete pontos. Se tropeçar, o Timão perde a liderança justamente para o time argentino, atual vice-líder com um ponto a menos.
Crédito: PitonemaçãocontraaFerroviária(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados