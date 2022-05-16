Com ausências na lateral direita, Lucas Piton deve ganhar vaga no Corinthians contra o Boca Juniors

O lateral esquerdo Lucas Piton deve ser titular no duelo entre Boca Juniors e Corinthians, nesta terça-feira (17), em La Bombonera, pela Copa Libertadores. No entanto, o jogador deve ser utilizado pelo lado direito, na vaga de Fagner, que nem sequer viajou para a Argentina em razão de dores no tornozelo direito.

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TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresOutra opção para a vaga de Fagner seria João Pedro, que também está fora com desconforto no músculo posterior da coxa direita. Por fim, Rafael Ramos, que seria a primeira opção para a vaga, e inclusive tem sido utilizado nos jogos do Campeonato Brasileiro. O problema é que o português não está inscrito na fase de grupos do torneio continental.

O técnico Vítor Pereira já improvisou Robson Bambu, João Victor, Lucas Piton e Du Queiroz na função quando necessário. Além disso, uma outra alternativa do português seria escalar sua equipe com três zagueiros, e com isso, Mosquito faria a ala direita, como aconteceu no jogo contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil.

A lesão de Fagner aconteceu no duelo contra o Deportivo Cali, na Colômbia, após uma dividida. Na ocasião, Lucas Piton foi o substituto do jogador.

O confronto contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (17), às 21h30, é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians lidera o Grupo E, com sete pontos. Se tropeçar, o Timão perde a liderança justamente para o time argentino, atual vice-líder com um ponto a menos.