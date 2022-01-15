Com ausências, Fluminense vence o Porto Real em primeiro jogo-treino da temporada

Na tarde deste sábado, o Fluminense teve seu primeiro teste da temporada ao vencer o Porto Real por 3 a 0 em jogo-treino no CT Carlos Castilho. De acordo com o clube, os gols foram de Yago Felipe, com um lindo chute de fora da área, no ângulo, Fred, de cabeça, após escanteio cobrado por Pineida e boa infiltração de Calegari com assistência de Paulo Henrique Ganso.O Flu não divulgou os times que iniciaram e terminaram a partida, mas estiveram presentes na atividade quase todos os atletas. Cristiano e Cano ainda não participaram, assim como Gabriel Teixeira. Vale lembrar que Luiz Henrique e Samuel Xavier estão afastados depois de testarem positivo para Covid-19.