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futebol

Com ausências, Fluminense vence o Porto Real em primeiro jogo-treino da temporada

Cristiano, Cano e Gabriel Teixeira não participaram da partida; Luiz Henrique e Samuel Xavier seguem fora por Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 19:40

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:40

Na tarde deste sábado, o Fluminense teve seu primeiro teste da temporada ao vencer o Porto Real por 3 a 0 em jogo-treino no CT Carlos Castilho. De acordo com o clube, os gols foram de Yago Felipe, com um lindo chute de fora da área, no ângulo, Fred, de cabeça, após escanteio cobrado por Pineida e boa infiltração de Calegari com assistência de Paulo Henrique Ganso.O Flu não divulgou os times que iniciaram e terminaram a partida, mas estiveram presentes na atividade quase todos os atletas. Cristiano e Cano ainda não participaram, assim como Gabriel Teixeira. Vale lembrar que Luiz Henrique e Samuel Xavier estão afastados depois de testarem positivo para Covid-19.
O Tricolor se reapresentou na última segunda-feira, dia 10, e folga neste domingo. Na programação da próxima semana, há um treino integral na terça-feira. Segunda e quarta as atividades são à tarde, enquanto quinta, sexta e sábado acontecem de manhã.VEJA A LISTA DE ATLETAS QUE ESTIVERAM NO JOGO-TREINO:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e PineidaZagueiros: David Braz, David Duarte, Luccas Claro, Manoel, Matheus Ferraz e NinoMeio-campistas: André, Felipe Melo, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Jhon Arias e Willian
Crédito: CalegarimarcouumdosgolsdoFluminenseemjogo-treinonoCT(Foto:MailsonSantana/FFC

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