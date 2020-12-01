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Com atuação fraca, Fluminense amarga empate sem gols com RB Bragantino no Maracanã

Inoperante no ataque, Tricolor das Laranjeiras desperdiça oportunidade de se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. Massa Bruta segue perto do Z4...
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Publicado em 

30 nov 2020 às 22:03

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 22:03

Crédito: Tricolor não foi produtivo ofensivamente nesta segunda-feira (Maga Jr/Ofotografico
O Fluminense desperdiçou sua primeira oportunidade de se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Inoperante no ataque e com muitos erros nas decisões, a equipe não saiu do 0 a 0 diante do RB Bragantino em uma noite de segunda-feira na qual se ressentiu de seus desfalques no Maracanã. Com o resultado do jogo válido pela vigésima-terceira rodada, os comandados de Odair Hellmann vão a 37 pontos e ficam na oitava colocação. O Massa Bruta, por sua vez, vai a 27 pontos, e termina a rodada na décima-quinta colocação.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Maracanã, neste sábado, para medir forças com o Athletico-PR, às 19h. No mesmo dia, a equipe de Maurício Barbieri encara o Coritiba no Couto Pereira, às 21h.
CADÊ O RITMO?​A investida de Lucca que parou nas mãos de Cleiton logo no primeiro minuto trouxe a falsa impressão de que o Fluminense conseguiria tranquilidade para ser incisivo. Com uma série de desfalques, a equipe esbarrava na lentidão ao buscar jogadas da forte marcação do RB Bragantino. A opção eram as bolas longas, mas pouco efetivas.
O Massa Bruta, por sua vez, apostava na velocidade de Artur e Helinho e levava calafrios especialmente pelo lado direito da defesa tricolor. Claudinho cobrou falta e obrigou Marcos Felipe a se esticar para espalmar. Diante de tamanha dificuldade, o Tricolor das Laranjeiras recorria a lançamentos longos em busca de Wellington Silva e Marcos Paulo e apostava em bolas alçadas por Nenê, mas era pouco efetivo.
QUASE...
Mesmo com atuação abaixo do esperado, coube a Nenê a melhor oportunidade do primeiro tempo. O goleiro Cleiton se atrapalhou em um passe, o camisa 77 aproveitou a brecha e resolveu tentar a finalização por cobertura. Entretanto, o chute passou rente à trave.
NADA DE FURAR O BLOQUEIO...
O Fluminense voltou do intervalo com as entradas de Felippe Cardoso e Luiz Henrique nos lugares de Nenê e Wellington Silva, respectivamente. A equipe povoou mais sua área e tentou igualar as ações. Lucca abriu caminho para Marcos Paulo finalizar, mas o camisa 11 demorou demais e permitiu que o zagueiro se antecipasse.
Em seguida, Caio Paulista encheu o pé e chutou sem direção. Só que nem mesmo a entrada de Paulo Henrique Ganso deu fôlego aos tricolores. Mostrando mais vontade do que qualidade, a equipe chegou a ter lampejos com Martinelli e Caio Paulista, só que não chegou a ameaçar Cleiton.
QUE SUSTO!
Firme na marcação, o RB Bragantino fez a zaga tricolor passar por apuros na reta final. Claudinho recebeu bola no meio e teve calma para ajeitar e encher o pé. Marcos Felipe voou para evitar a chance da equipe de Maurício Barbieri. Só que era o Tricolor das Laranjeiras que controlava as ações. Na sobra de uma cobrança de falta, Igor Julião finalizou de maneira venenosa e a bola passou rente à trave. Mas a equipe não conseguiu sair do zero e desperdiçou sua primeira chance de engrenar na sequência de jogos em casa.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 0x0 RB BRAGANTINO
Data: 30-11-20 - 20hEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)
Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Martinelli (FLU), Helinho, Luan Cândido, Cuello (RBB)
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli (Nascimento, 37/2T), Marcos Paulo (Ganso, 19/2T) e Nenê (Felippe Cardoso, intervalo); Lucca (Caio Paulista, 17/2T) e Wellington Silva (Luiz Henrique, intervalo). Técnico: Odair Hellmann
RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Edimar, 40/2T); Raul, Evangelista e Claudinho (Vitinho, 46/2T); Artur (Cuello, 40/2T), Helinho (Bruno Tubarão, 22/2T) e Ytalo (Hurtado, 22/2T). Técnico: Maurício Barbieri

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